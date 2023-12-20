By Christian Moore и AP

Бывший офицер ЧВК "Вагнер" Игорь Саликов прибыл в Нидерланды и обратился в Международный уголовный суд. Он утверждает, что готов дать показания о военных преступлениях РФ в Украине.

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Бывший инструктор ЧВК "Вагнер" 60-летний Игорь Саликов прилетел в Нидерланды и заявил, что собирается сделать заявление в Международном уголовном суде (МУС) о военных преступлениях России, сообщили в программе EenVandaag на местном телевидении.

Саликов утверждает, что был на востоке Украины как в 2014 году, когда там начался конфликт, так и в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Он попросил убежище в Нидерландах.

"Я знаю, откуда поступали приказы", — сказал он EenVandaag по видеосвязи.

Информация о российском командовании может стать решающим фактором при составлении новых дел против высокопоставленных россиян, участвовавших в войне.

Игорь Саликов утверждает, что служил офицером в ЧВК "Вагнер", которая изначально играла важную роль в российском вторжении.

Под руководством Евгения Пригожина наемники "Вагнера" в июне устроили кратковременный мятеж, в результате которого вооруженные отряды пошли на Москву. Пригожин погиб в авиакатастрофе два месяца спустя.

Игорь Саликов прибыл в Гаагу, где базируется МУС, через несколько месяцев после того, как суд выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, так как, по мнению суда, он несет ответственность за похищение детей из Украины. В Кремле отвергают эти обвинения.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines JoePriesAviation.net/AP

Игорь Саликов также утверждает, что располагает информацией о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли, когда самолет был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года российским ракетным комплексом. В ноябре 2022 года нидерландский суд признал двух россиян и одного украинского сепаратиста виновными в том, что они сбили следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет.

В феврале Объединенная следственная группа (JIT), которая вела расследование, заявила, что обнаружила "убедительные свидетельства" того, что Путин одобрил поставку тяжелого зенитного оружия украинским сепаратистам, сбившим самолет.

Тем не менее, группа заявила, что у нее недостаточно доказательств для уголовного преследования Путина или других подозреваемых, и приостановила расследование, которое длилось восемь с половиной лет.

Хотя активное расследование крушения Boeing 777 было прекращено в феврале, "наши двери остаются открытыми для российских свидетелей-инсайдеров". JIT остается приверженной расследованию MH17", — говорится в заявлении следственной группы.