Агрессия, ПТСР, рецидивы: как бывшие "вагнеровцы" возвращаются домой

Отправлять на войну не отбывших наказание заключённых, а затем возвращать их в общество означает, что государство совершенно "не заботит проблема безопасности населения".

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В октябре Денису Степанову было предъявлено обвинение в двойном убийстве. Как утверждают в прокуратуре, он поджёг дом, в котором находились две женщины, до того угрожая им расправой.

Ранее в адрес некого Владимира В. выдвинули обвинения в убийстве 4-летнего ребёнка. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры с женой он несколько раз ударил её дочь, свою падчерицу, которая впоследствии скончалась от полученных травм.

Две этих жутких истории объединяет то, что оба подозреваемые - бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".

Однако это лишь верхушка айсберга.

Изнасилования, грабежи, пытки, убийства гражданского населения, казни дезертиров - российских наёмников обвиняют также в многочисленных военных преступлениях, совершённых на территории Украины.

После неудачной попытки мятежа в июне тысячи "вагнеровцев" начали возвращаться домой. Если одних там встречают как героев, других - как минимум с опаской.

Настенный рисунок с изображением наёмников российской группировки "Вагнер" в Белграде, Сербия, 13 января 2023 года. Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Хотя официальной статистики нет, известно, что за последние месяцы в России было задержано или арестовано несколько бывших военнослужащих группировки "Вагнер" за целый ряд преступных деяний - от вымогательства до покушений на убийство.

Лидер ЧВК Евгений Пригожин завербовал десятки тысяч осуждённых для участия в самых кровопролитных сражениях войны в Украине. В обмен на службу им обещали помилование и снятие судимости.

Потери среди "вагнеровцев" огромны: по оценкам британской разведки, всего за несколько месяцев в бахмутской "мясорубке" было уничтожено до 20 000 солдат.

Правда, президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что российские заключённые, погибшие во время боевых действий, "искупили свою вину" в глазах общества.

"Мы все люди - каждый может совершить какие-то ошибки. Они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, они искупили свою вину в полной мере", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путина на Ежегодной пресс-конференции, Москва, 17 декабря, 2020. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

До того как испытать на себе ужасы войны, многие пригожинские бойцы из числа тех, кто побывал в местах не столь отдалённых, и без того имели расшатанную психику, разного рода расстройства. Если добавить к этому боевую психическую травму, ПТСР, то вот он - рецепт катастрофы.

Вспоминая о своём участии в боях за Бахмут, где, по его словам, людей убивали как комаров, один бывший наёмник рассказывал Euronews, как, будучи уверенным в своей неминуемой гибели, всегда носил с собой гранату, чтобы покончить с собой в случае пленения.

Есть масса научных исследований, которые показывают, что боевой опыт не проходит бесследно для ветеранов. Часто они страдают от посттравматического стрессового расстройства. Так, вернувшиеся с войны склонны к проявлению агрессии и насилия, поскольку они с трудом адаптируются к жизни на гражданке.

"Потенциал преступности среди вернувшихся солдат возрастает, так как вероятность того, что эти ветераны получат адекватную психологическую поддержку, крайне низка, учитывая дисфункциональность российского государства", - сказал в интервью Euronews Чарли Уокер, социолог Саутгемптонского университета, спиализирующийся на России и Евразии.

"Российское государство действительно мало заботится о благополучии вернувшихся солдат и всего российского общества".

И это явление характерно не только для России.

В начале этого года в Цхинвале, столице Южной Осетии, вернувшийся из Украины и ранее судимый "вагнеровец" жестоко убил местного жителя с особенностями развития Сослана Валиева, которого очень хорошо знали в городе.

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На видеозаписи, опубликованной в Telegram, видно, как этот человек преследует и пинает Валиева, а затем наносит ему смертельные удары ножом. Дело получило широкий общественный резонанс.

Ещё один случай, потрясший Кавказский регион, произошёл в Северной Осетии. Правда концовка этой истории шокировала общественность вдвойне. В 2022 году экс-сотрудник местной полиции зарезал свою бывшую жену. Он проник в офис, где она работала и прямо под камерами видеонаблюдения нанёс ей около 20 ножевых ранений.

По приговору суда, преступник должен был освободиться не раньше 2035 года. Но вскоре после начала вторжения России в Украину стало известно, что мужчина был амнистирован и отправлен на фронт. На оккупированной украинской территории его успели задержать за хранение наркотиков. Но недавно стало известно, что он вернулся в Осетию.

Решительно осуждая тех, кто совершает подобные преступления, социолог Уолкер подчёркивает, что необходимо также "возложить ответственность на российское правительство за то, что оно отправило преступников в зону боевых действий, а затем вернуло их в общество".

"Власти активно поощряли как военные, так и гражданские преступления", - добавил он.

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До своей гибели в авиакатастрофе, за которой, по мнению многих западных аналитиков, стоит Кремль, Пригожин яро защищал своих бойцов от судебных разбирательств.

Стихийный мемориал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в Москве, 1 октября 2023 года. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Он настаивал на том, что число рецидивистов среди тех, кто отбывает весь назначенный срок в тюрьме, "в 80 раз" выше че среди тех, кто был амнистирован, подписав контракт с ЧВК. Также Пригожин утверждал, что нанятые им осуждённые совершили всего 83 преступления по состоянию на июнь 2023 года. Проверить эти данные трудно.

Отправка преступников на войну в качестве пушечного мяса и возвращение выживших из них в общество отражает пренебрежение Кремля в отношении простых россиян, утверждает Уокер.

_"Это ясно говорит о том, что их мало волнует жизнь людей, которых они посылают на войну, будь то осуждённые преступники или обычные молодые люди, как правило, из бедных слоёв общества,_- сказал он в интервью Euronews. - И они не слишком заботятся о благополучии общества".

"Всё, что волнует режим, - это его выживание".

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Он продолжил: "В России и так предостаточно социальных проблем, не надо создавать ещё больше. Огромная проблема в том, что с этой войны вернутся тысячи ребят, искалеченных и психологически травмированных. Они будут жить в стране, которой в конце концов придётся смириться с тем, что произошло".