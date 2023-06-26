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Лавров: ситуация с ЧВК "Вагнер" не повлияет на отношения с Африкой

Наемники ЧВК "Вагнер" на севере Мали
Наемники ЧВК "Вагнер" на севере Мали Авторское право French Army via AP, File
 Euronews

Отношения с африканскими странами не изменятся, несмотря на противостояние между ЧВК "Вагнер" и Минобороны, заявил Сергей Лавров. Наемники Евгения Пригожина продолжат работу в Африке — в частности в ЦАР и в Мали.

Противостояние ЧВК "Вагнер" и Минобороны России никак не повлияло на отношения Москвы со странами Африки, заявили в российском МИДе. Среди африканских лидеров нет паники, а структура Евгения Пригожина продолжит работать в Мали и в ЦАР, подчеркнул глава ведомства Сергей Лавров.

"Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и Центрально-Африканской Республики, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", — заявил он.

Российские наемники находятся по меньше мере в десятке стран на африканском континенте: кроме Мали и ЦАР, они присутствуют, к примеру, в Ливии, в Судане и Южном Судане, а также в Мозамбике. Эксперты считают, что они понемногу вытесняют французских военных из Буркина-Фасо.

ЧВК "Вагнер" работает в Африке уже почти десять лет: на бумаге так называемые "военные инструкторы" обучают местных военных, а фактически защищают правительства стран с нестабильной политической обстановкой, которые взамен позволяют России добывать на своей территории полезные ископаемые.

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