"Только посмотреть, но не заходить": жителей Гриндавика ненадолго пустили в город

Жители исландского рыбацкого городка Гриндавик встретят праздники в эвакуации. Их вывезли в связи с высокой сейсмической активностью, но накануне Рождества разрешили ненадолго вернуться, чтобы осмотреть имущество.

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Эвакуированные жители города Гриндавик в Исландии смогли ненадолго вернуться домой, хотя их надеждам встретить Рождество у семейного очага, судя по всему, не сбыться. Людей пустили в связи с ослаблением интенсивности извержения вулкана, который в начале недели спровоцировал поток лавы всего в трех километрах. Горожане плохо представляют свое будущее. Давид Арнасон, рыбак, признается, что семье не справиться с выплатой кредита за дом и арендой нового. "Это нереально, - говорит он. - Так что нам придется вернуться. Никто не захочет купить наше жилье".

А Сигурдур Оли Порлейфссон уже знает, что его дом будет снесен - как и другие строения на этой улице. "Вот наш дом - говорит и показывает он. - Его снесут, он полностью разрушен. Как видите, здесь стоят полицейские знаки, никому нельзя входить. Все эти дома накренены, пошли трещинами. Их, конечно, снесут".

Население Гриндавика было эвакуировано в ноябре из-за сильной сейсмической активности в этой зоне и угрозе извержения. В городе полным ходом идут работы по возведению барьеров на случай активизации лавы, а также осмотр зданий на предмет безопасности.

В Исландии насчитывается 33 действующих вулкана – больше, чем в любой другой стране Европы. Самым крупным за последние годы стало извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году, оно на несколько дней парализовало полёты над большей частью Европы и принесло многомиллиардные убытки.