В ад и обратно: вулканический туризм в Исландии

By Portia Jones

"Горячие линии" в прямом и переносном смыслах: как безопасно погрузиться в мир вулканического туризма в Исландии?

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Через 13 лет после того, как вулкан Эйяфьядлайёкюдль наполнил пеплом воздушное пространство над всей Европой, непрекращающиеся микро- (и не очень) извержения по всей Исландии породили новую массовую тенденцию - вулканический туризм.

Исландия - одно из самых активных в этом плане мест на Земле, извержения здесь происходят примерно раз в три-пять лет, что только радует "сорвиголов"-искателей приключений, готовых на всё, чтобы приблизиться к завораживающим потокам лавы.

В настоящее время скандинавский остров готовится к новому извержению: власти предупреждают, что вулкан, расположенный в районе Хагафелл, может начать извергаться в любой момент.

Тысячи толчков сотрясают полуостров Рейкьянес на юго-западе страны, а в городе Гриндавик объявлена полная эвакуация населения.

Но пока жители Исландии спасаются бегством, специализированные туроператоры занимаются приемом заявок на посещение вулканов.

Развитие вулканического туризма в Исландии

В последние годы интерес туристов к извержениям вулканов растет, а извержение вулкана Фаградальсфьядль в марте 2021 года привлекло тысячи любопытных зрителей.

По данным Совета по туризму Исландии, "горячий интерес" к нему тогда проявили на месте более 356 000 туристов.

Вдоль основных пешеходных дорожек часто образовывались длинные очереди, а многие посетители, как сообщается, оставались у лавового поля до вечера, чтобы сделать ночные фотографии огненного зрелища, набирающие просмотры на "Инстаграме".

Одно из последних извержений вулкана Литли-Хрутур в Исландии с его багровой лавой и облаками пепла вызвало огромный интерес местных жителей и туристов.

Процесс нового впечатляющего извержения началось 10 июля 2023 года после усиления сейсмической активности в районе полуострова Рейкьянес, расположенного всего в 30 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.

Здесь часть горы Фаградальсфьядль раскололась и начала выбрасывать шлейфы расплавленной лавы и газа, в результате чего образовался Литли-Хрутур, прозванный "новейшим вулканом-малышом Земли".

Как только исландские власти взяли под контроль особо активные пожары, новый вулкан быстро превратился в уникальную природную достопримечательность, а к завораживающему разлому была проложена тропа.

"В свете недавней вулканической активности мы должны подчеркнуть, что особенности геологического ландшафта нашей страны делают подобные явления частью повседневной жизни для исландцев, - говорит глава департамента туризма Исландии Лина Петра Тораринсдоттир. - Вся исландская инфраструктура планируется и строится с учетом этого фактора, а Метеобюро Исландии совместно с учёными ведут постоянный мониторинг вулканической активности".

Фото на фоне вулкана Фаградальсфьядль AP Photo/Marco Di Marco

Как безопасно посещать вулканы Исландии

Исландские власти обычно уделяют первостепенное внимание тому, чтобы информацию о безопасном доступе к вулканическим объектам можно было найти максимально легко, и извержение на полуострове Рейкьянес не стало исключением.

Тораринсдоттир объясняет, что туристы и исландцы регулярно получают сообщения о месте извержения, а также инструкции и правила безопасности.

Контроль тут необходим: турагентства в погоне за заработком охотно организуют специализированные туры на вулканы, причем порой "охотники за вулканами" вылетают на место в течение нескольких часов после первой вулканической активности.

Специализированный туроператор Discover the World был одним из первых, кто позволил путешественникам увидеть извержение вулкана Фаградальсфьядль в реальном времени в начале этого года.

Мы поддерживаем тесную связь с властями Исландии, следим за соблюдением их указаний и организуем поездки к месту извержения только после того, как оно будет признано безопасным для посещения. Мы гарантируем, что наши клиенты понимают, что ситуация на месте извержения будет постоянно отслеживаться, и, возможно, нам придется изменить их планы на месте. Тем не менее, безопасность всегда будет нашей главной заботой. Джорджина Хэнкок директор по маркетингу, Discover the World

У Discover the World уже сформировалась армия постоянных клиентов, и в 1986 году компания открыла свою "горячую линию вулканов", чтобы предложить первую в истории Исландии поездку для прямого наблюдения за извержением.

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Эта уникальная в своём роде "горячая линия" работает и сегодня, информируя клиентов о поездках в Исландию с возможностью полюбоваться новыми извержениями.

Туристка прогуливается возле вулкана Фаградальсфьядль AP Photo/Marco Di Marco

Безопасно ли посещать действующий вулкан?

Однако путешествие к действующему вулкану не лишено риска. Погоня за лавой может стать как захватывающим событием всей жизни, так и роковой ошибкой.

По оценкам, в период с 2010 по 2020 год в результате вулканической активности погибли не менее 1143 человек. Популярный туристический объект Новой Зеландии, вулкан Уакаари, внезапно начал извергаться 9 декабря 2019 года, в результате чего погибли 22 туриста и еще 25 получили ранения.

"Безопасность зависит от условий на месте, доступности объекта и типа извержения, - говорит Магнус Туми Гудмундссон, профессор геофизики Университета Исландии. - Большинство людей, посетивших как самое последнее, так и предыдущие извержения последних двух лет на полуострове Рейкьянес, приезжают туда по собственной инициативе, какие-то специальные экскурсии не проводятся".

Он также поясняет, что хотя при извержениях выделяется лава, они имеют лишь слабую взрывную силу, а активные потоки образуются только в жерлах.

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"Они не представляют особой опасности, если подходить к ним с уважением и оставаться от лавы на безопасном расстоянии, - объясняет эксперт. - Опасность для туристов, совершающих походы в Исландии, представляет скорее погода и риск заблудиться, не найти правильного пути".

Туристы в Исландии AP Photo/Brynjar Gunnarsson

Чем чревато посещение действующего вулкана?

Несмотря на шквал снимков светящейся лавы в социальных сетях, не все извержения в Исландии "дружелюбны" к туристам.

При извержениях часто выделяются ядовитые газы, такие как SO2 (диоксид серы), которые могут вызвать поражение легких.

Из-за выброса опасных газов во время мощного извержения вулкана Холухраун в Исландии в 2014-15 гг. большая территория была закрыта для движения транспорта, туда допускали только ученых и сотрудников гражданской обороны, которые имели необходимое защитное снаряжение.

Во время извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году некоторые районы также были закрыты для посещения туристами из-за опасности затопления талыми водами ледника.

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Как же можно ответственно и безопасно посещать извергающиеся вулканы в Исландии?

"Очень важна система организованных, обозначенных маршрутов, - говорит Гудмундссон, - чтобы люди не заблудились".

Он пояснил, что во время последних извержений на Рейкьянесе выброс магмы был незначительным, а выделение газа не достигало опасных уровней, то есть посещение этих вулканических объектов в определенной степени безопасно.

Поскольку исландские рейнджеры и специалисты по ликвидации последствий извержений также контролируют ситуацию, посетители могут заказать специализированные экскурсии по вулканам или пройти по обозначенным тропам и дорожкам, чтобы понаблюдать за извергающимися потоками лавы с безопасного расстояния.

Согласно исследованию 2021 года, управление вулканическими объектами и их открытие для зрителей стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между исландскими научными учреждениями и службами гражданской обороны.

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Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году дало возможность настроить, протестировать и проверить модели оценки опасности и улучшить информирование населения о мерах безопасности.

Благодаря этому сотрудничеству во время последних извержений не произошло ни одного серьезного инцидента или гибели людей, что позволяет Исландии продолжать получать прибыль от вулканического туризма.

Лава вулкана Фаградальсфьядль AP Photo/Marco Di Marco

Безопасно ли сейчас отправляться в Исландию?

Несмотря на сейсмическую активность, авиарейсы в Исландию продолжают прибывать и отправляться в обычном режиме.

В текущих рекомендациях британского МИД говорится: "Хотя в настоящее время извержения не наблюдается, вероятность его возникновения возрастает". Ведомство добавляет, что "исландские власти продолжают внимательно следить за ситуацией".

Совет по туризму Исландии так же утверждает: "Исландия более чем готова к вулканическим явлениям".

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Хотя город Гриндавик и всемирно известная Голубая лагуна остаются закрытыми, в Стране льда и огня все идет своим чередом, так что вооружайтесь биноклями и наблюдайте за извержением вулкана... с безопасного расстояния!