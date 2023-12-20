Исландия: вулкан продолжает извергаться, на Рейкьявик надвигается газовое облако

By Euronews

Спустя сутки после извержения из вулкана в Исландии продолжает вытекать магма, но основное беспокойство вызывает загрязнение газами

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Спустя двадцать четыре часа после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес вытекающая из него магма продолжает озарять небо на юго-западе Исландии .

По оценкам Метеорологического управления Исландии, в первые два часа извержения в понедельник из вулкана вытекали сотни кубометров лавы в секунду, на данный момент активность уже значительно снизилась.

Ближайший город Гриндавик был эвакуирован еще в ноябре после того, как сильная сейсмическая активность создала угрозу скорого извержения.

С октября на полуострове было зафиксировано 24 тысячи подземных толчков, самый сильный из которых достиг магнитуды 5,2 балла.

Но сейчас основное беспокойство вызывает загрязнение газами.

Пары могут вскоре достичь столицы Исландии Рейкьявика, который находится в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.

Запах дыма и пепла уже улавливается, но вулканологи не спешат бить тревогу.

За моей спиной - новинка Исландии, которая проснулась вчера вечером и постепенно становится все тише, но это может продлиться долго, а может и недолго, кто знает Хельга Торфадоттир вулканолог из Университета Исландии

В 2010 г. во время извержения вулкан Эйяфьядлайёкюдль выбросил шлейф пепла на несколько километров в атмосферу, что привело к повсеместному закрытию воздушного пространства над северной Европой и отмене тысяч рейсов.