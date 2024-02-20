Странствия в мире гольфа и культуры Рабата с Имми Барклай

В этом выпуске Golf Travel Tales Имми Барклай отправляется в город света — Рабат (Марокко).

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В этом выпуске Golf Travel Tales Имми Барклай отправляется в город света — Рабат (Марокко). Ее приключение начинается на пляже Bahia Golf Beach в Бузнике, на котором можно увидеть фарватеры в американском стиле, характерные красноземельные насыпи и прекрасный спа-отель Vichy Celestin.

Далее Имми отправляется исследовать историческую касбу Удая. Она делает остановку в Музее украшений и Андалузском саду, где можно познакомиться с богатым культурным наследием Марокко.

Далее Имми попадает на улицу консулов в Медине, которая является отличной демонстрацией того, как исторический шарм может сочетаться с современным искусством. С наступлением ночи Имми оказывается в самом сердце Медины и проводит вечер, наслаждаясь настоящей марокканской кухней в ресторане Zyrib и потрясающим видом на башню Хасана.

Далее Имми отправляется на сложное красное поле Роберта Трента Джонса на гольф-поле Royal Dar Salaam Golf Course, известное лункой «Луч ската» и на котором проводятся соревнования Hassan II Trophy и Lalla Meryem Cup.

В завершении Имми размышляет о разнообразных полях для гольфа в Марокко, об интересных вызовах, которые бросают игрокам три поля в Royal Dar Es Salaam.