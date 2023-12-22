Украина легализовала медицинскую марихуану

Большинством в 248 голосов Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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Верховная Рада Украины проголосовала в четверг за принятие закона, легализирующего применение марихуаны в мединских целях. Проект предложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что война с Россией оставила у многих людей посттравматическое стрессовое расстройство, а марихуана может стать эффективным средством облегчения состояния.

Закон вступит в силу через шесть месяцев. Он устанавливает строгий контроль над производством и распространением каннабиса. Для его приобретения потребуется рецепт от врача, в то время как другое употребление по-прежнему запрещено и остается криминальным правонарушением.

Марихуану в Украине пытались легализовать ещё в 2016 году, с таким предложением выступил тогдашний министр здравоохранения Олег Мусий, но в последний момент документ был отозван.

За легализацию выступали и украинские общественные организации, представляющие интересы пациентов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в медицинском каннабисе.

Во время своей предвыборной кампании легализовать медицинский каннабис обещал президент Владимир Зеленский.