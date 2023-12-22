Если проснется вулкан: в итальянском Поццуоли принимают меры для 1,5 миллионов человек

Итальянский город Поццуоли фактически живет на вулкане, который давно не извергался, но время от времени беспокоит жителей подземными толчками. В сентябре их было там около тысячи. Что делать?

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В конце сентября в итальянском Поццуоли, в районе Кампи-Флегрей, произошел подземный толчок магнитудой 4,2, самый сильный за последние 40 лет. Речь идет об огромном вулканическом котле, гораздо более активном, чем Везувий. Корреспондент Euronews Witness Хулиан Лопес побеседовал с жителями, учеными и представителями властей, чтобы оценить ситуацию.

Дружеские толчки?

Здешняя земля отличается брадисейсмом, или "вулканическим дыханием", - геологической особенностью, выражающуейся в движении земли вверх и вниз из-за толчков магмы и газов. "В одном только сентябре у нас было более тысячи землетрясений. Сейчас процесс замедлился. Но мы знаем, что ситуация может измениться. Нам остается лишь пристально наблюдать", - рассказывает Мауро Антонио Ди Вито, директор обсерватории Национального института вулканологии.

Это не первый случай, когда здешний брадисейзм вызывает беспокойство. В 1970 и в 1980-х годах некоторые кварталы Поццуоли были эвакуированы. Антонио Исабеттини, 68-летний художник, не раз уезжал отсюда вместе со своей семьей. Сегодня он не выглядит обеспокоенным: "Мы уже почти привыкли к этому явлению, оно стало нашим другом. Главное, чтобы оно не причиняло нам вреда", - говорит он. - У нас есть уверенность, что плохого не случится".

Антонио Исабеттини, верит в спокойствие вулкана. Euronews

Готовность номер один

Власти тем временем готовятся и к сценарию ухудшения ситуации. Планы эвакуации уже давно готовы. Сейчас специалистырасписывают порядокдействий на случай слишком активногобрадисейсма, очерчивают функции тех или иных служб, разрабатывают стратегиюоповещения. "Мы не хотим успокаивать население, надо дать понять, в чем заключается проблема, чтобы люди ее осознали", - отмечает Итало Джуливо, директор службы гражданской обороны региона. Она следит за безопасностью 1,5 миллиона человек, которые однаждымогут пострадать от стихии.

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