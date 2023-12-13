EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Суд по делу о шпионаже в пользу России

В материалах суда не приводят подробностей о содержании документов
В материалах суда не приводят подробностей о содержании документов Авторское право ODD ANDERSEN/AFP or licensors
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По данным СМИ, они передавали Москве материалы о слежке за «Вагнером»

РЕКЛАМА

В Германии начался суд над двумя гражданами страны, которых подозревают в шпионаже в пользу России. В материалах следствия упоминаются девять документов разведывательного ведомства BND, переданных Москве.

По данным СМИ, бывший сотрудник разведки и его сообщник передавали России материалы о технической слежке за группировкой «Вагнер».

Подсудимым выдвинуты обвинения в госизмене с особо тяжкими последствиями. Им может грозить пожизненное заключение.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Немецкие прокуроры обвинили 27 человек в попытке госпереворота

В европейских столицах прошли демонстрации против антисемитизма

Еврейские общины по всему миру празднуют Хануку

Германия суд Шпионаж Вагнер