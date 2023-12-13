Суд по делу о шпионаже в пользу России

By Euronews

По данным СМИ, они передавали Москве материалы о слежке за «Вагнером»

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В Германии начался суд над двумя гражданами страны, которых подозревают в шпионаже в пользу России. В материалах следствия упоминаются девять документов разведывательного ведомства BND, переданных Москве.

По данным СМИ, бывший сотрудник разведки и его сообщник передавали России материалы о технической слежке за группировкой «Вагнер».

Подсудимым выдвинуты обвинения в госизмене с особо тяжкими последствиями. Им может грозить пожизненное заключение.