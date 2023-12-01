Не кажется ли вам эта история знакомой? Узнаёте ли вы человека на этих снимках? Британские следователи просят помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в заброшенном сарае в Хэмпшире.

РЕКЛАМА

Шесть лет назад британские полицейские, расследуя очередное дело, проводили обыски в сельской местности Англии.

В заброшенном сарае в Хэмпшире они нашли человеческие останки.

По словам сотрудника отдела расследований тяжких преступлений Дугласа Аттинга, который дал интервью Euronews, был обнаружен скелет человека. По всей видимости, он умер несколько лет назад, предположил наш собеседник.

Тело принадлежало мужчине, выходцу с Кавказа, в возрасте около 50 лет, ростом от 177 до 180 см, с каштановыми волосами.

Помимо табака и сигаретных бумаг, в сарае нашли одежду, шапку и очки, роман в жанре криминального триллера и предметы, которые указывали на то, что он "жил в тяжелых условиях или находился в каком-то путешествии", - рассказал Аттинг.

Больше никаких зацепок.

На заброшенной молочной ферме в Мичелдевере, на юге Англии, где находится сарай, в котором нашли тело, не было ни паспорта, ни водительских прав, иных документов, как и татуаировок или украшений, которые могли бы помочь в установлении личности.

Даже причина его смерти оставалась загадкой.

Карта Хэмпшира с указанием места, где было найдено тело. Hampshire police

Оружия при нём тоже не было. Патологоанатомы не обнаружили никаких "очевидных травм, ни признаков самоубийства, как это часто бывает в подобных случаях", - пояснил интервьюируемый полицейский. Теперь следователи считают, что мужчина, скорее всего, умер естественной смертью.

Были взяты образцы ДНК с его зубной щетки и зубов. Но сопоставление их с данными пропавших без вести из криминальной базы тоже не дало результатов.

В конце концов, они правоохранители обратились к СМИ, попросив антрополога доктора Криса Ринна сделать реконструкцию лица по его черепу. Её опубликовали в британских газетах в 2019 году.

И тогда история приняла неожиданный оборот.

Ученые смоделировали лицо человека, тело которого нашли в Хэмпшире. Sussex police

Из соседней деревни Итчен-Сток объявились свидетели, которые рассказали полиции Хэмпшира, что в 2012 году мужчина постучался к ним в дверь и спросил, может ли он поставить палатку на их поле, потому что он заблудился. Те согласились.

Он был "довольно растрёпанным" и говорил на "хорошем английском, но с сильным французским акцентом", - сообщили свидетели полицейским.

В тот вечер они разделили с ним трапезу и поболтали. Но с тех пор прошло много времени, и свидетели плохо помнили, что мужчина им говорил. Имя они тоже забыли, вспомнив лишь, что он был родом из Франции и служил в армии, получил травму и частично оглох.

Один из свидетелей - бывший военнослужащий - сказал, что у мужчины был "вид военного": даже свои вещи он складывал соответствующим образом.

В беседе он говорил свидетелям, что работал на знаменитую французскую актрису Катрин Денев, хотя её агентство не смогло подтвердить эту информацию, когда полиция Хэмпшира обратилась туда с соответствующим запросом.

Как он оказался на юге Англии - неясно.

РЕКЛАМА

Сам предполагаемый француз утверждал, что приехал в Англию недавно, путешествовал по стране и собирался добраться до Ирландии, чтобы встретиться со своей девушкой.

Но, по словам Аттинга, следствие рассматривает "все варианты".

Свидетели утверждали, что мужчина мог страдать "психическим расстройством", однако сотрудник отдела по расследованию тяжких преступлений сказал, что это "всего лишь мнение".

"Был ли он в бегах? Конечно, если бы он был преступником и попал в чью-то базу данных ДНК, мы бы уже наверняка знали об этом... Но кто знает? В этом и заключается загадка этой истории", - добавил он.

Смоделированное изображение мужчины в шапке и очках Hampshire Police.

По словам Аттинга, на следующее утро мужчина попрощался с супругами, неохотно приняв их предложение о еде и деньгах, и ушёл по просёлочной тропинке.

РЕКЛАМА

Получив новые сведения, полиция Хэмпшира вновь обратилась к учёным в попытке найти новые улики. Исследовательская команда под руководством доктора Стюарта Блэка из Университета Рединга провела изотопный анализ его зубов, чтобы выяснить, откуда был родом этот человек.

Доктор Блэк объяснил Euronews, что, когда зубная эмаль формируется в детстве, химические вещества из пищи и воды, которые мы потребляем, отпечатываются в ней, указывая на то, где человек рос.

Анализ доктора Блэка показал, что первые 12 лет жизни мужчина, скорее всего, провёл в "большом городе или посёлке", расположенном на "довольно обширной территории юго-восточной Франции и Корсики до самого западного края Швейцарии". Его ранний рацион также был богат рыбой.

"Грустно думать, что кто-то умер в одиночестве, в грязном, холодном сарае"

Полиция Хэмпшира поделилась этой информацией с французскими властями и волонтёрской организацией Locate, которая занимается поиском пропавших без вести. Но и их расследование зашло в тупик.

Теперь они обратились за помощью к общественности.

РЕКЛАМА

"Цель нашего обращения - донести информацию до жителей Франции, западной Швейцарии и Корсики... [и] задать им вопрос: Имеет ли эта [история] для кого-нибудь значение? Не напоминает ли вам этот человек кого-то, кого вы не видели с 2012 года?" - сказал Аттинг из полиции Хэмпшира.

Сарай, где было найдено тело мужчины. Hampshire Police / DIXON Chris

"Мы больше ничего не можем сделать. Обращение к людям во Франции и Швейцарии с просьбой помочь - это наш последний шанс попытаться установить имя этого человека и помочь семье, которая, возможно, его потеряла... Кто-то, где-то обязательно должен обладать [информацией]".

"Очень грустно думать, что кто-то умер при таких обстоятельствах в одиночестве, в грязном холодном сарае зимой, и его не могли найти в течение пяти лет и предать тело земле", - добавил Аттинг.

Те, кто находится за пределами Великобритании и обладает информацией по этому делу, могут анонимно связаться с Locate International по электронной почте appeals@locate.international.

В Великобритании вы можете позвонить по номеру 101, попросив соединить вас с констеблем Хэмпшира и острова Уайт и указав справочный номер 44170467777.

РЕКЛАМА

Кроме того, можно сообщить имеющиеся у вас сведения через веб-сайт: https://www.hampshire.police.uk/tua/tell-us-about/cor/tell-us-about-existing-case-report/.