В Великобритании впервые за 10 лет снижаются цены на жильё

На рынке жилья Великобритании наблюдается первое снижение цен в годовом исчислении с 2012 года, несмотря на рост процентных ставок. Тем не менее потенциальное повышение налогов может удержать инвесторов от покупки.

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В Великобритании всё труднее стать собственником жилья, но лопнул ли "пузырь" на рынке недвижимости?

По данным Nationwide Building Society, цены на жильё сейчас снижаются самыми быстрыми темпами с середины 2009 года, что обусловлено повышением ставок по ипотечным кредитам и продолжающимся снижением доступности жилья для потенциальных покупателей.

В месячном исчислении цены на жильё не изменились после падения на 0,8% в августе.

Согласно исследованию, стоимость типичного дома снизилась до £257 808 (€297 575) по сравнению с £259 153 (€299 127) месяцем ранее.

Нынешнее падение цен – лишь один элемент сложного жилищного ландшафта, на который влияют различные экономические факторы и настроения потребителей.

Давление высоких ставок

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что продавцы жилья в Великобритании всё чаще снижают цены для заключения сделок, ссылаясь на данные платформы Zoopla.

Сейчас размер этих скидок (4,2%) достиг максимума за четыре года. Дома продаются в среднем на 12 125 фунтов стерлингов (14 020 евро) ниже запрашиваемой цены. Этот феномен ещё более усилился в результате недавнего повышения ставок по ипотечным кредитам, что подтолкнуло потенциальных покупателей к поиску выгодных предложений.

На фоне этой ситуации наблюдается заметный всплеск чистого заимствования ипотечных кредитов жителями Великобритании, достигший в августе 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,38 млрд евро). Это самый высокий прирост с января 2023 года.

В августе этого года чистый объём одобренных заявок на покупку жилья в Великобритании, который часто рассматривается как предсказатель будущих тенденций, снизился до 45,4 тыс., что стало самым низким показателем с февраля. Падение можно объяснить агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Банка Англии, которое повлияло на активность в жилищном секторе.

Количество одобренных заявок на повторное ипотечное кредитование, включая сделки с разными кредиторами, также резко упало до 25 тыс. фунтов стерлингов (28,8 тыс. евро), достигнув минимума с июля 2012 года. Эти тенденции свидетельствуют об осторожности как покупателей, так и домовладельцев в условиях роста процентных ставок.

Налоги повысят к выборам?

Институт налоговых исследований (IFS) прогнозирует значительное повышение налогов, эквивалентное примерно 3 500 фунтов стерлингов (4 046 евро) на домохозяйство, к следующим всеобщим выборам. Ожидаемое повышение налогов составит около 37% национального дохода по сравнению с примерно 33% в 2019 году. Благодаря этим изменениям правительство Великобритании будет ежегодно получать более 100 млрд фунтов стерлингов (115,5 млрд евро) дополнительных налоговых поступлений.

Бен Заранко, старший экономист-исследователь IFS, отметил, что этот сдвиг в сторону увеличения налогообложения обусловлен не только пандемией, но и ростом государственных расходов, особенностями демографии, давлением на здравоохранение и ослаблением мер жёсткой экономии. Такое развитие событий может иметь последствия как для рынка жилья, так и для экономики в целом.

Луч надежды

Несмотря на эти проблемы, на рынке жилья Великобритании есть проблеск надежды. Спрос со стороны покупателей оживился: после августовских праздничных выходных число обращений к агентам по недвижимости увеличилось на 12%, однако этот рост спроса носит отчасти сезонный характер.

Потребительское доверие также растет, чему способствует перспектива снижения ставок по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы.

Перспективы

Хотя за последний год цены на жильё снизились на 0,5%, причём на юго-востоке и востоке Англии снижение было наиболее значительным (1,5%), ожидается, что цены продолжат снижаться в течение осени. По прогнозам, британский рынок жилья завершит год с показателями примерно на 2-3% ниже, чем в начале года, хотя цены всё ещё на 17% выше уровня до пандемии.

Ключ к оживлению рынка жилья может заключаться в снижении ставок по ипотечным кредитам, что позволит повысить доступность жилья и привлечь больше покупателей. По мере того как кредиторы начинают предлагать конкурентоспособные фиксированные ставки по ипотечным кредитам ниже 5%, появляется надежда, что покупателей станет больше, что станет стимулом для роста продаж.

Рынок жилья Великобритании переживает переходный период, характеризующийся снижением цен, налоговыми изменениями и изменением предпочтений покупателей. Дальнейшие перспективы рынка остаются неопределёнными, однако снижение ставок по ипотечным кредитам может сыграть ключевую роль в его восстановлении.