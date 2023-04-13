Мода на солому: европейцы не справляются с ценами на жилье и все чаще строят сами

Столкнувшись с многочисленными кризисами и стремительным ростом цен, все больше европейцев ищут альтернативу классическому домовладению. Даже новички берутся строить собственные и довольно необычные дома.

Даррен Шамбон, повар по образованию - один из девяти стажеров, изучающих технику возведения жилья из соломы на юго-западе Франции у Андре де Бутера, признанного авторитета в этой области.

По словам Андре, профиль его подопечных изменился со времен пандемии. Если раньше экопостройки интересовали узкий круг людей, то сегодня - почти весь средний класс. "Люди мечтают об автономном, устойчивом и естественном доме", - говорит мастер.

Его ученики заботятся об окружающей среде и в большинстве своем не хотят иметь дело с банками. По данным французских экспертов, на фоне стремительного роста процентных ставок в марте было отклонено 45% заявок на ипотеку.

Отработка техники под руководством Андре. Euronews

В Восточной Европе, в городе Фегивернек, Иштван Байнок и его жена Кинга достраивают глинобитный дом, используя древнюю технику кладки. Она была забыта в советскую эпоху, когда на строительном рынке доминировал бетон.

Иштван провел прошлое лето за изготовлением кирпичей, замешивая солому, воду и землю. "Я сделал в общей сложности 17 с половиной тысяч кирпичей при помощи десятка друзей", - с гордостью рассказывает он перед своим домом, который недавно утеплил камышом.

Жилье готово, в центре дома красуется печь, которая позволит почти вполовину сократить расходы семьи с тремя детьми на электроэнергию. Впереди Иштваана ждет лишь внутренняя отделка. Он в двух шагах от осуществления мечты о доступном, безопасном и экологичном доме, и это - в стране, по которой инфляция ударила особенно сильно.