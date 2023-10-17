Rolls-Royce сократит до 2 500 рабочих мест по всему миру

By Euronews и AFP

В компании заявили, что создадут "более простую, эффективную и действенную организацию, чтобы продолжать выпускать продукцию мирового класса".

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Компания Rolls-Royce, британский производитель автомобилей и авиадвигателей, намерена сократить до 2 500 рабочих мест в целях оптимизации затрат.

Сокращения затронут почти 6% от общего числа сотрудников компании по всему миру.

План увольнений является началом нового этапа трансформации компании, говорится в заявлении Rolls-Royce, опубликованном во вторник.

"Мы строим компанию Rolls-Royce, которая будет соответствовать будущему, – заявил генеральный директор Туфан Эргинбилгич, – Это означает более рациональную и эффективную организацию, которая будет работать на благо наших клиентов, партнёров и акционеров".

Реорганизация, о которой было объявлено во вторник, предполагает объединение инженерных, технологических подразделений компании и отделов безопасности "в единую команду".

Rolls-Royce вернулась к прибыли в 2021 году после огромных убытков в предыдущем году, когда по компании сильно ударила пандемия COVID-19.

Из-за колоссального воздействия санитарных ограничений на авиационный сектор авиакомпании резко сократили закупки двигателей, а в их обслуживании почти не было необходимости.

В 2022 году концерн вновь оказался в минусе.

В августе этого года производитель двигателей опубликовал чистую прибыль за первое полугодие в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,38 млрд евро) по сравнению с убытками в размере 1,6 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее, что, в частности, было вызвано сильной девальвацией валютных контрактов в связи с ростом курса доллара.

Эргинбилгич, возглавивший Rolls-Royce в начале 2023 года, представил план трансформации компании, который займёт несколько лет. Он включает проведение глубокого стратегического анализа бизнеса компании, который позволит определить приоритеты инвестиционной политики и двигаться "в направлении наиболее прибыльных возможностей".