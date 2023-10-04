В Европе впервые почти за 10 лет снижаются цены на жильё

Цены на жильё снизились на 1,7% в еврозоне по сравнению с предыдущим годом и на 1,1% в целом по ЕС во втором квартале 2023 года, согласно данным Eurostat. Но "передышка" от повышения цен может оказаться недолгой.

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Тенденция на европейском рынке недвижимости вот-вот изменится: жильё в среднем стоит дешевле, чем в прошлом году, но в квартальных цифрах наметился определённый сдвиг, намекающий на то, что снижение цен может продлиться недолго.

Согласно последним данным агентства Eurostat, во втором квартале цены на жильё в Европе впервые с 2014 года снизились в годовом исчислении.

Индекс цен в период с апреля по июнь снизился на 1,7% в еврозоне и на 1,1% в целом по ЕС по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Эти цифры следуют за годовым ростом на 0,4% и 0,8% в еврозоне и ЕС соответственно, зафиксированным в первые три месяца года.

Тем не менее в квартальном сравнении цены начали расти: на 0,1% в зоне евро и на 0,3% в ЕС в период с апреля по июнь 2023 года.

Начиная с конца прошлого года, цены на жильё падали два квартала подряд: -1,4% в четвёртом квартале 2022 года и -0,7% в первые три месяца этого года, после чего во втором квартале 2023 года наблюдался небольшой рост.

В каких странах наблюдалось наибольшее снижение цен?

В девяти странах ЕС во втором квартале 2023 года было зафиксировано снижение цен по сравнению с 2022-м, однако в остальных 17 государствах-членах ЕС цены на жилье продолжают расти.

Самое резкое годовое снижение цен за квартал зафиксировано в Германии -9,9%, за ней следуют Дания -7,6% и Швеция -6,8%.

Наибольший рост цен зафиксирован в Хорватии (+13,7%), затем следуют Болгария (+10,7%) и Литва (+9,4%).

Арендная плата продолжает неуклонно расти

Во втором квартале 2023 года арендная плата в ЕС выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года аренда в среднем стала дороже на 3%.

Эти показатели демонстрируют стабильный рост квартал за кварталом.

За последние три месяца 2022 года арендная плата выросла на 2,5% в годовом исчислении, а за первые три месяца 2023 года – на 2,9%.

Взгляд назад

По данным Евростата, в период с 2010 по второй квартал 2023 года цены на жильё в ЕС выросли на 46%, а арендная плата – на 21%.

Если сравнивать второй квартал 2023 года с 2010 годом, то в 20 из 27 стран ЕС темы роста цен на жильё превышали подорожание арендной платы.

Изменение стоимости жилой недвижимости (фиолетовый) и арендной платы (синий) Eurostat

Цены на жильё выросли более чем в два раза в Эстонии, Венгрии, Литве, Латвии, Чехии, Люксембурге и Австрии, но небольшое снижение было зафиксировано в Греции, Италии и на Кипре.

Что касается арендной платы, то цены выросли в 26 странах ЕС, причём наибольший рост цен был отмечен в Эстонии (+208%) и Литве (+168%). Единственное снижение арендной платы было зафиксировано в Греции (-21%).