Жилищный кризис в Ирландии: поколение, принесенное в жертву

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В Ирландии работающим молодым людям приходится жить с родителями, так как практически невозможно найти жилье из-за роста цен на недвижимость. Многие из них вынуждены принимать решение о переезде за границу. Миллениалов называют "поколением, которое принесли в жертву".

В последние несколько лет в Ирландии наблюдается новая волна эмиграции: молодые квалифицированные специалисты уезжают из страны из-за жилищного кризиса, который усугубляется инфляцией. Перспективы на будущее в стране для поколения миллениалов туманны.

Жилищный кризис в Ирландии усугубился после обвала фондового рынка в 2008 году. Несмотря на низкий уровень безработицы, число бездомных никогда не было таким высоким, превысив даже показатели времен Великого голода в стране в середине 19 века.

Больше всего страдает молодежь

Молодым выпускникам вузов сложно планировать будущее или рассчитывать на стабильную семейную жизнь, и этот кризис может оказать демографическое воздействие на страну.

"Мы наблюдаем снижение рождаемости среди молодежи. Чтобы иметь детей и чувствовать себя уверенно, люди хотят иметь надежный дом или хотя бы знать, что в будущем у них будет свое жилье", - объясняет Рори Хирн, старший преподаватель социальной политики в университете Мейнута.

Преподаватель университета Мейтуна Рори Хирн Euronews

"В настоящее время у молодых людей нет никакой уверенности", - сокрушается Хирн.

Эта неуверенность вызвана, в частности, частыми выселениями. В Ирландии арендаторы практически не имеют никакой защиты. В результате инвестиционные фонды и другие арендодатели используют тот факт, что спрос значительно превышает предложение, чтобы "максимизировать свою прибыль".

Эмиграция как последнее средство

Слишком молодые, чтобы покупать жилье, когда цены были самыми низкими десять лет назад, миллениалы не имеют достаточного дохода для хорошего качества жизни сегодня. С 2013 года арендная плата и цены на недвижимость выросли почти вдвое. Число молодых домовладельцев (в возрасте 25-34 лет) за тот же период сократилось с 60% до 27%.

33-летняя Шинейд Эллен Гриффин после расставания с партнером обнаружила, что не может найти жилье в рамках своего бюджета. Ей пришлось покинуть Дублин и вернуться жить к родителям в Уотерфорд, небольшой прибрежный городок на юго-востоке страны.

Она планировала остаться всего на несколько месяцев, но уже четыре года живет в своей детской комнате, что вынуждает ее рассматривать эмиграцию как последнее средство.

Шинейд Эллен Гриффин последние 4 года вынуждена жить с родителями Euronews

"Причина, по которой я действительно рассматриваю возможность эмиграции, заключается в том, что я хочу иметь хоть какое-то подобие личной и семейной жизни", - признается девушка.

"Я не хочу проснуться однажды в сорок лет, может быть, все еще в своей детской комнате, не использовав возможность получить от жизни то, чего я хотела", - говорит она.

Для тех, кто решил эмигрировать, континентальная Европа остается наиболее предпочтительным направлением, но некоторые англоязычные страны, такие как Австралия и Канада, также предлагают новые перспективы для молодых ирландцев.