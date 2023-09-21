Рынок жилья: риск образования пузыря снизился – за исключением одного европейского города

По оценкам аналитиков UBS, Франкфурт, Мюнхен и Амстердам переместились в более низкую категорию риска. Цены на недвижимость продолжили необоснованно расти только в одном исследуемом городе.

Согласно исследованию швейцарского банка UBS, риск образования пузыря на рынке недвижимости снизился после коррекции цен в 25 городах мира.

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Согласно последнему изданию "Индекса пузырей на рынке недвижимости", опубликованному UBS в среду, только Цюрих и Токио остаются в категории городов с максимальным риском возникновения пузыря, в то время как в прошлом году таких городов было девять.

Франкфурт, Мюнхен и Амстердам пополнили ряды "переоценённых" рынков – категории, связанной с меньшими рисками, в которой уже находились Женева, Лондон, Стокгольм и Париж.

По данным аналитиков UBS, в Мадриде наблюдается снижение дисбаланса цен на недвижимость, что означает, что рынок испанской столицы, наряду с Миланом и Варшавой, теперь является "справедливо оценённым".

Пузырь на рынке жилья возникает тогда, когда из-за увеличения спроса при ограниченном предложении цены на недвижимость растут неудержимыми темпами. В какой-то момент спрос внезапно замораживается или снижается, что приводит к резкому падению цен, и пузырь лопается, что чревато экономическим кризисом.

Карточный домик дрожит

UBS связывает общее снижение дисбаланса на рынке жилья с текущим экономическим климатом. За последние два года произошёл глобальный всплеск инфляции и рекордный рост процентных ставок на фоне вторжения России в Украину и последствий пандемии COVID-19.

Как говорится в публикации банка, с середины прошлого года реальные цены на жильё в 25 городах, исследованных UBS, упали в среднем на 5%, и, по всей видимости, тенденция на снижение сохранится.

По данным UBS, наибольшее падение цен наблюдалось во Франкфурте и Торонто, где цены упали на 15%. В прошлогоднем отчёте UBS этим двум городам была присвоена самая высокая категория риска.

"Низкая стоимость финансирования подстёгивала развитие рынка жилья в течение последнего десятилетия, способствуя рекордному удорожанию, – отмечают авторы отчета, – однако резкая смена денежно-кредитной политики со стороны регуляторов стала расшатывать этот карточный домик".

Теперь, согласно отчёту аналитиков, в зоне повышенного риска только Цюрих, где расположена штаб-квартира UBS, и Токио.

По данным UBS, в первом случае цены на жильё продолжали расти в течение всего 2023 года, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы, в то время как рост арендной платы резко ускорился и опередил рост цен на жильё.

"Поскольку предложение доступного жилья вернулось на допандемийный уровень на фоне повышения процентных ставок, мы не ожидаем дальнейшего роста цен", – пояснили в банке.

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Стать собственником жилья по-прежнему трудно

Хотя в Париже и Лондоне произошла коррекция цен и риск возникновения пузыря ниже, чем в Цюрихе, падение цен оказалось недостаточным для того, чтобы жильё стало доступным, считают в UBS.

По словам аналитиков, цены всё так же оторваны от заработной платы в обеих столицах, где покупка жилья площадью 60 кв. м. сейчас равна зарплате высококвалифицированного работника сферы услуг за 10 лет.

По мнению UBS, если процентные ставки останутся на нынешнем высоком уровне, то дальнейшее падение цен всё ещё вероятно, даже если впоследствии нехватку жилья удастся восполнить.

Европейский центральный банк на прошлой неделе повысил процентные ставки до 4%. Банк Англии на сентябрьском заседании, которое проходило в четверг, сохранил ставку на уровне 5,25% годовых.