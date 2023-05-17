Польша: инфляция на рынке жилья

Magdalena Chodownik

В Польше растет число людей, которые не могут позволить себе оплачивать возросшую аренду жилья, и при этом не в состоянии купить собственную квартиру.

Одна из причин роста цен в стране, в том числе на рынке жилья - российское вторжение в Украину. Активистка Комитета по защите прав арендаторов Зенобия Жачек помогает людям, которые оказались в сложной ситуации.

_"Стоимость аренды многих квартир, имеющихся на рынке жилья, превышает доход, который получают потенциальные арендаторы. Проблема в том, что многие из них не могут позволить себе прокормить семью и заплатить за квартиру. В нормальной ситуации правительство вмешалось бы, предложив социальное жилье..._Но сложность еще и в том, что многие из них не имеют права претендовать на социальное жилье", - объясняет Жачек.

Одна из тех, кому помогает Зенобия - Ивона. Вместе с партнером и тремя детьми женщина заняла пустовавшую городскую квартиру.

"Предыдущие владельцы попросили нас съехать, потому что они разводятся и продают квартиру. Мы искали жилье в аренду, но цены выросли настолько, что у нас не хватает денег... Есть и другая причина: [люди] не хотят сдавать жилье парам с детьми", - рассказывает Ивона.

По ее словам, ей удалось связаться с человеком, который помог найти вариант с жильем.

"Мы просто въехали [в эту пустую квартиру], потому что не видели другого выхода - либо на улицу с детьми, либо сюда", - говорит женщина.

По ее словам, сейчас у нас идет дело о выселении в суде, но Ивона надеется, что им разрешат остаться в квартире.

"Каждую неделю таких людей минимум 5-10", - сетует Зенобия Жачек.

В Министерстве экономического развития Польши отмечают, что высокие цены на жилье отражают общую тенденцию. В ведомстве готовят программы помощи, в частности льготные жилищные кредиты, и надеются, что ситуация улучшится.

_"Средняя инфляция в 2022 году была 14%, потребительская корзина подорожала, в том числе и недвижимость._Что мы можем с этим сделать? Разве что как-то замедлить этот процесс. Мы сделали огромный шаг, построив в прошлом году рекордное количество квартир - 237 тысяч. Это должно привести к тому, что при таком предложении цены должны стабилизироваться", - говорит глава Министерства экономического развития и технологий Вальдемар Буда.

По его словам, на положение дел сильно повлияли приток рабочей силы из Украины и повышение цен на энергоносители. Поэтому тенденция роста сохранится.

Инфляция, не только на рынке жилья, но и в других сферах, редко сопровождается увеличением зарплат в Польше. Некоторым категориям граждан в такой ситуации становится все труднее сводить концы с концами.