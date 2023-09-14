By Euronews

ЕЦБ решил поднять процентные ставки в десятый раз подряд на четверть процентного пункта, до 4,5%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этот четверг принял решение поднять процентные ставки на четверть процентного пункта, до 4,5%, чтобы обуздать инфляцию в еврозоне.

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На этом фоне растут опасения, что более высокие затраты по займам могут подтолкнуть экономику к рецессии.

Экономика 20 стран, использующих евро, балансирует на грани рецессии с прошлого года, увеличиваясь лишь на 0,1% в каждом из первых двух кварталов этого года.

Центральные банки по всему миру повышают ставки, чтобы подавить инфляцию, возникшую после того, как резкий экономический подъем после пандемии COVID-19 привел к перегрузке цепочек поставок, а вторжение России в Украину привело к росту цен на продовольствие и энергоносители.