Число жертв землетрясения в Марокко приближается к отметке в 3000 человек

Шансы найти пропавших без вести людей живыми всё меньше. В некоторых районах ощущаются подземные толчки. Люди, пребывающие в страхе и шоке, отчаянно нуждаются в помощи.

Число жертв землетрясения, произошедшего в пятницу в Марокко превысило отметку в 2900 человек. Свыше 5500 - получили ранения. Эти данные во вторник привело Министерство внутренних дел страны.

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Надежды найти выживших тают с каждым часом. Люди пребывают в шоке и страхе: в наиболее пострадавшем от стихийного бедствия регионе Аль-Хауз - к югу от Марракеша - ощущаются сильные подземные толчки. Санитарная обстановка ухудшается, велики риски вспышек инфекционных заболеваний.

Со среды ожидаются проливные дожди в районах Верхнего и Среднего Атласа. Власти и жители опасаются, что это только усугубит хаос, и лишит шансов найти пропавших без вести людей живыми.

Кэролайн Холт, директор по глобальным операциям в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца:

"Нужно 100 миллионов швейцарских франков (112 миллионов долларов) на то, чтобы удовлетворить наиболее насущные потребности пострадавших. Это касается здравоохранения, водоснабжения, санитарии и гигиены, жилья, предметов первой необходимости".

Международный Красный Крест - одна из немногочисленных НПО, которые имеют возможность оказывать помощь на местах.

Суаад Булуз, директор Фонда солидарности Мухаммеда V:

"Мы находимся в центральном пункте сбора гумпомощи в Марракеше, и оттуда мы распределяем её среди пострадавших".

Пока что Рабат согласился принять поисково-спасательные бригады и гуманитарные грузы из четырёх стран: Испании, Соединённого Королевства, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

От предложенной поддержки других государств, включая Францию, США и Алжир, власти королевства отказались.