Землетрясение в Марокко: Рабат принял помощь лишь от четырех стран

By Euronews

Количество погибших в результате землетрясение в Марокко стремительно растет, но власти страны согласились принять помощь лишь от четырех стран. С чем это связано?

Решение Марокко, которое сейчас борется с последствиями разрушительного землетрясения, принять лишь часть от предлагаемой другими странами помощи удивило многих. Несмотря на быстро увеличивающееся количество подтвержденных смертей, Рабат согласился привлечь к разбору завалов спасателей лишь из четырех "дружественных стран" — Испании, Великобритании, Катара и ОАЭ.

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Оказать помощь Рабату предлагали и другие государства — в том числе, США, Италия, Турция, Алжир и Франция, где живут около полутора миллионов граждан Марокко и французов марокканского происхождения. Власти королевства отказались от поддержки, сославшись на возможные сложности с "координацией", отсутствие которой может оказаться "контрпродуктивным".

Некоторые критики объясняют отказ от помощи недовольством короля Марокко попытками Франции наладить отношения с Алжиром и отказом признать Западную Сахару марокканской территорией. Испания это сделала — и её спасателей привлекли к разбору завалов.

Несмотря на отказ властей Марокко от прямой помощи, Франция выделила 5 млн евро неправительственным организациям, которые работают на месте трагедии.

Между тем марокканские военные и спасатели с трудом справляются с ситуацией: помощь до сих пор не добралась до отдаленных деревень в Атласских горах, доступ куда затруднен.