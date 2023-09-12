Жители марокканских деревень: "Мы чувствуем себя брошенными"

Число подтверждённых жертв самого разрушительного землетрясения в Марокко за 60 лет растёт. Жители трудно доступных районов вынуждены рассчитывать только на себя. В Марракеше ждут Мухаммеда VI. В страну прибывает иностранная помощь.

В то время как туристическая столица Марокко Марракеш, которая не так сильно пострадала от землетрясения, боится исхода иностранцев и ухудшения экономической ситуации, отдалённые деревни Атласских гор переживают настоящую катастрофу.

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Масштабы разрушений становятся очевидными по мере того, как удаётся добираться до пострадавших районов. В сотнях населённых пунктов разбирают завалы и хоронят людей.

Через три дня после первых подземных толчков официальное число жертв приближается к трём тысячам. Трагедию в Верхнем Атласе называют самым смертоносным землетрясением с 1960 года. Тогда, в прибрежном Агадире погибли около 15 тысяч человек.

Деревня Миссират насчитывала сотню жителей, 16 человек погибли. Оставшиеся в живых считают, что государство о них забыло:

"Мы чувствуем себя здесь совершенно брошенными, никто не пришел нам на помощь, – говорит Хадиджа Айтлкид. – Наши дома рухнули, и идти нам больше некуда. Где будут жить все эти люди?"

"Местные жители, молодёжь, старики, парни из соседних деревень приехали с лопатами, они разбирают завалы вручную", – рассказал Лехбиб Айтлкид.

Людям здесь угрожает не только возникновение афтершоков: из-за обвалов камней и оползней многие дороги перекрыты. С четверга в регионе ожидаются дожди с грозами.

Реакция властей и международная помощь

По сообщениям местных СМИ, король Мухаммед VI отправится в пострадавшие районы во вторник. Накануне глава марокканского правительства Азиз Аханнуш пообещал компенсации "гражданам, потерявшим свои дома".

В ЮНИСЕФ предупредили: от последствий стихийного бедствия страдают около 100 тысяч детей.

Рабат находится под давлением из-за того, что власти привлекли к ликвидации специалистов только из "самых дружественных" стран, включая Испанию, которая отправила в Марокко спасателей, сотрудников полиции, военных и кинологов.

В помощи правительства Франции, где проживает большая марокканская диаспора, в королевстве пока не нуждаются. При этом французские НПО уже работают на месте со своими коллегами из Марокко.