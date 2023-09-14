Афтершоки вызывают панику

Поисковые группы продолжают прочесывать завалы в Марокко в поисках выживших. Отдаленные населенные пункты все еще ждут обещанной помощи

Спасатели, жители деревни и журналисты бегут в подальше от строений, когда в деревнях недалеко от эпицентра землетрясения, произошедшего в Марокко на прошлой неделе, ощущается очередной подземный толчок.

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Поисковые группы все еще раскапывают завалы в поисках выживших. В Марокко уже давно прошел 72-часовой период, когда спасение считается наиболее вероятным, однако в некоторых случаях живых людей находят намного позже этого срока.

Многие из тех, кто спасся, остаются недалеко от своих разрушенных домов во временных лагерях.

Некоторым повезло: им регулярно поставляется продовольствие, но жители отдаленных пострадавших районов говорят, что все еще ждут обещанной гуманитарной помощи - продовольствия и очень нужных сейчас палаток.

В Марракеше, который и сам сильно пострадал от землетрясения, жители жертвуют все, что могут, для семей, находящихся далеко в горах.

Клаудио, волонтер из Италии:

"В настоящий момент вы видите больше силу марокканского народа и немного меньше институтов, но они тоже работают".

Власти Марокко активизируют усилия, Пока спасатели пробивают дорогу в труднодоступные пострадавшие районы, гуманитарные грузы сбрасываются там с вертолётов.

Нужно подумать и о долгосрочном расселении людей: вскоре начнется сезон дождей, а значит временных укрытий и палаток станет недостаточно.