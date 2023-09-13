Поиски выживших в Марокко: надежды тают

Поисково-спасательные работы в районах Марокко, пострадавших от землетрясения, не прекращаются, но всё реже удаётся найти выживших.

Международные спасатели не прекращают поиски выживших после землетрясения в Марокко, но им всё реже удаётся их найти. Поисково-спасательные команды из Испании и Катара работают в отдалённых районах Атласских гор.

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Первые подземны толчки были зарегистрированы ночью 8 сентября. В результате землетрясения погибли около 3 тысяч человек, более 5,5 тысяч получили ранения.

Спасение пострадавших, находящихся в труднодоступных районах, требует дополнительных усилий. Эвакуация вертолетом иногда является единственным способом доставить выживших в безопасное место, где им смогут оказать необходимую медицинскую помощь.

Продолжаются афтершоки – с момента землетрясения по стране их уже зарегистрировано более 25.

В Марракеше король Марокко Мухаммед VI посетил раненых в городском университетском больничном центре. Власти кородевства подверглись критике за то, что приняли лишь ограниченную иностранную помощь, тогда как спасатели на местах выбиваются из сил. Но правительство завяило, что не хочет идти на риск и вызвать дополнитлеьный хаос, собрав в ограниченном пространстве слишком много народа.

Пострадали многие здания в исторической старом городе Марракеша. Построенные из древнего сырцового кирпича, они оказались слишком уязвимы перед лицом сильных подземных толчков. Около 85% домов разрушено. В некоторых случаях люди живут на улицах целыми семьями, боясь вернуться в еще сохранившиеся дома.