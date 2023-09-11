Землетрясение в Марокко: чем и как можно помочь пострадавшим?

By Euronews

Тысячи людей погибли в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Марокко. Жители пострадавших районов отчаянно нуждаются в помощи - медицинской, продовольственной, психологической. Как её оказать?

В ночь на пятницу в Марокко произошло сильнейшее за последнее столетие землетрясение.

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Поиски жертв и выживших продолжаются. Спасателей и оборудования катастрофически не хватает. В отчаянии, местные жители разгребают завалы голыми руками.

Землетрясение магнитудой 6,8 с центром в горах Высокий Атлас вблизи Марракеша, затронуло около 380 тыс. человек, проживающих в радиусе 50 км от эпицентра. Толчки ощущались в Рабате, Касабланке, Агадире и Эс-Сувейре.

Официально подтверждена гибель свыше 2 500 человек, пострадавших - больше 2 400. Скорее всего, эти цифры будут расти.

Жители покидают свои дома после землетрясения в деревне Мулай Брахим, расположенной недалеко от эпицентра, близ от Марракеша. Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Как оказать помощь?

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Как только стало известно о случившемся, на место происшествия выехали сотрудники Марокканского общества Красного Полумесяца. В тесном контакте с Международной федерацией Красного Креста (МФКК) и местными властями они оценивают ситуацию и оказывают помощь пострадавшим.

МФОККиКП - крупнейшая в мире гуманитарная сеть - объявила о сборе средств для пострадавших от землетрясения в Марокко.

Собранные пожертвования пойдут на оказание экстренной помощи и восстановительные работы в зоне, затронутой стизийным бедствием.

Подробнее о программе можно прочитать здесь.

Врачи без границ / Medecins Sans Frontières

Организация "Врачи без границ" (MSF) работает в Марокко с 2000 г., оказывая гуманитарную медицинскую помощь мигрантам. Сейчас все ей усилия направлены на оказание помощи пострадавшим от землетрясения.

"Нам необходимо позаботиться о раненых и быстро оказать медицинскую помощь, например, провести операцию или диализ, что может оказаться непростой задачей, учитывая, каким ударом для местной системы здравоохранения стало стихийное бедствие. Возобновление медицинского обслуживания и распределение предметов первой необходимости также являются приоритетными задачами", - говорится в пресс-релизе организации.

"Поэтому наше вмешательство будет зависеть от результатов первичной оценки ситуации на местах", - добавили в организации.

Пожертвования можно сделать здесь.

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Люди утешают друг друга, копая могилы для жертв землетрясения в деревне Уиргане, недалеко от Марракеша. Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ЮНИСЕФ

При той или иной чрезвычайной ситуации страдают прежде всего представители уязвимых категорий. В их числе - дети. В результате землетрясения получили травмы и увечья, лишились родных, крова тысячи несовершеннолетних. Последствия для них и их семей в долгосрочной перспективе могут быть самыми серьёзными.

В ЮНИСЕФ заявили, что там внимательно следят за развитием ситуации и готовы оказать поддержку правительству Марокко по любому запросу.

Вы можете поддержать организацию здесь.

Aldeas Infantiles SOS

Испанская неправительственная организация объявила о начале реализации программы, направленной на помощь детям, пострадавшим от землетрясения, включая временный уход за теми из них, кто остался без родителей и родных.

"Мы по-прежнему сосредоточены на оказании безотлагательной помощи и поддержке тех, кто пострадал от этого смертоносного землетрясения, принимая во внимание долгосрочные потребности детей и семей в пострадавших регионах", - сказала Самия Эль Мусти, директор марокканского отделения Aldeas Infantiles SOS.

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Подробнее об их работе можно узнать здесь.

Islamic Relief Worldwide

Islamic Relief Worldwide - НКО, сотрудничающая с местными организациями для оказания медицинской помощи и обеспечении продовольствием и жильём. Она существует с 1984 года и работает более чем в 45 странах.

Ею объявлен сбор средств в размере 10 млн. евро для помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко.

Поддержать их кампанию можно здесь.