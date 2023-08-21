ЮАР: саммит БРИКС без Путина

Эксперты по геополитике объясняют, почему в нынешней ситуации для России так важны связи со странами БРИКС.

В Южно-Африканской Республике стартует 15-й саммит БРИКС. Среди десятков национальных лидеров здесь не будет президнта России. ЮАР - участница Римского статута. В случае прибытия Путина, власти были бы обязаны задержать его по ордеру Международного уголовного суда. МУС подозревает Путина в совершении военных преступлений в Украине.

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Предстоящий саммит, считают эксперты, имеет важное значение для России.

Филани Мтембу, исполнительный директор Института глобального диалога:

"В нынешней геополитической ситуации, когда Запад стремится изолировать РФ, для неё стало очень важно расширять свои связи со странами БРИКС, а также с их различными регионами. Так что, в нынешних условиях БРИКС как никогда важен для России".

Главный вопрос саммита - расширение организации, в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. К БРИКС хотят присоединиться более двадцати стран. В их числе Иран, Аргентина, саудовская Аравия.

Россию на этом форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Путин намерен принять участие в саммите онлайн.