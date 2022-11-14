G20: глобализация и противостояние

Группа стран G20 появилась в 1999 году на фоне охватившего Азию финансового кризиса, ослабившего мировую экономику. Цель объединения определяется как создание условий для устойчивого роста и снижения рисков возникновения финансовых кризисов. Первый саммит состоялся в ноябре 2008 года в Вашингтоне.

Мир и так называемый "мировой порядок" входили в эру потрясений: летом 2008 года разразился самый тяжелый финансовый кризис со времен краха на Уолл-стрит в 1929 году, а Россия вторглась на территорию Грузии, пятидневная война была остановлена при посредничестве Евросоюза.

Группа стран "большой двадцатки" задумана как общая платформа для встреч входящих в этот блок лидеров развитых и развивающихся государств, в которых проживает 60% населения планеты. По данным Всемирного банка, на них приходится свыше 80% мирового ВВП и более 75% мировой торговли.

Учредители этого объединения поставили своей целью разработку мер, которые позволят избегать хаотичного расширения рынков, для чего на проводимых конференциях обсуждаются вопросы макроэномического регулирования, основные политические разногласия и торговые диcбалансы.

Главная идея — сокращение несоответствий между развитыми и развивающимися странами в отношении принципов верховенства закона, обеспечения социальных прав и соблюдения стандартов по охране окружающей среды, а также продвижение глобализации посредством снятия правовых барьеров.

В результате интересы демократий столкнулись с интересами таких авторитарных система как Китай и Россия

Кризис кредитования, долговой кризис, пандемия ковида и война в Украине завели глобализацию в тупик. Очень многое изменилось с тех пор, как к власти в Китае пришел Си Цзиньпин, отменивший политику открытый дверей, проводившуюся его предшественником Ху Цзиньтао.

Наблюдатели отмечают, что сегодня G20 вместо продвижения глобализации пытается предотвратить холодную войну.