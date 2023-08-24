Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года

Состав участников БРИКС расширяется - с 1 января к организации присоединятся еще 6 стран

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом заявил Сирил Рамапоса, президент ЮАР, принимающей саммит организации. При этом, по его словам, БРИКС не ограничится одной фазой расширения.

РЕКЛАМА

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран организации согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Всего заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны.

БРИКС, межгосударственное объединение пяти государств - Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, было основана в июне 2006 года.

Четыре из пяти членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП. Общая площадь стран БРИКС составляет 39 746 220 км², а общая численность населения оценивается примерно в 3,21 млрд человек, что составляет около 26,7 % мировой поверхности суши и 41,5 % мирового населения. Члены БРИКС неоднократно характеризовались как наиболее быстроразвивающиеся крупные страны.