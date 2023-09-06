Почему большинство мигрантов в Европу - мужчины?

By Scott Reid и Agencies

В связи с заявлением властей Бельгии о том, что размещение в центрах по приёму беженцев и просителей убежища одиноких мужчин временно прекращается, эксперт объясняет, что чаще всего стоит за решением отправиться в Европу.

Бельгийское правительство недавно заявило, что временно прекратит предоставлять жилье одиноким мужчинам, ищущим убежище, заявив, что приоритет должен отдаваться семьям, женщинам и детям.

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В прошлую среду Государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции Николь де Моор заявила, что в ближайшие месяцы ожидается увеличение нагрузки на жилье для просителей убежища, и она хочет "во что бы то ни стало избежать ситуации, когда дети оказались бы на улице этой зимой".

В итоге, одиноким мужчинам придётся искать себе жильё самостоятельно.

Это вызвало гневную реакцию: Брюссельский регион и организация Amnesty International призвали правительство изменить свое решение. Европейская комиссия заявила, что свяжется с бельгийскими властями по этому вопросу.

Случаи, когда убежища просят мигранты-одиночки, вызывали критику и в прошлом.

Когда британское правительство в попытке избежать трат на размещение в гостиницах перевезло 500 мигрантов на баржу Bibby Stockholm на юге Англии, этот вопрос вновь и вновь поднимался в ходе опроса местных жителей.

"Единственная проблема заключается в том, что на судно прибывает так много людей, и все они - мужчины. А где же семьи? Где жены и дети?" - сказал один человек в интервью BBC.

Другие были более откровенны.

"Я очень обеспокоена, мне страшно, я и мои дети приезжаем на море, на пляж, - сказала другая женщина, - как мы сможем это сделать с 500 мужчинами рядом?"

Почему в Европу отправляются чаще мужчины

По данным Агентства ЕС по убежищу, в прошлом году на долю мужчин пришлось 71% заявлений о предоставлении убежища.

Как отмечают эксперты и НПО, на это есть целый ряд причин.

Профессор Нандо Сигона, заведующий кафедрой международной миграции и вынужденных перемещений Бирмингемского университета (Великобритания), говорит, что во многих странах мужчины считаются основными кормильцами и занимаются более общественно значимой деятельностью, в том числе должны служить в армии.

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"Это делает их более вероятной мишенью в случае политических и социальных потрясений", - добавил он.

Профессор Сигона добавил, что "путешествие в Европу опасно и дорого, а собрать достаточно денег для всех членов семьи, чтобы найти защиту за рубежом, очень сложно. Поэтому часто мужчины первыми отправляются за границу, чтобы обеспечить начальный доход для последующего содержания семьи, а также более безопасный путь к международной защите через воссоединение семьи позднее".

Однако, по его словам, в связи с тем, что во многих странах требования при воссоединении семей ужесточаются, "мы видим, как за границу, рискуя жизнью, отправляются всё больше детей и женщин. Это касается как попыток перебраться через Средиземное море, так и через Ла-Манш".

По его словам, традиционная политика изолировать мигрантов от местного населения усиливает страх, который испытывают жители при виде новых соседей, о происхождении которых они ничего не знают.

"Просителей убежища часто размещают в и без того бедных и маргинальных районах, и их присутствие воспринимается некоторыми местными жителями как еще одна форма отчуждения", - сказал он. "Про консультации с местным населением часто забывают, и мигрантов размещают в их кварталах без предварительного обсуждения".

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Говоря о бельгийском плане, он отметил, что логика "выглядит странно".

"Женщины с детьми и семьи составляют меньшинство среди тех, кто попадает в систему предоставления убежища, - сказал Сигона. - Понятно, что необходимо обеспечить их кровом на зиму, но вряд ли ради этого стоит отказывать в жилье всем одиноким мужчинам".

По мнению профессора, реальная цель этих мер выглядит "как карательная по отношению к одиноким заявителям, она лишь укрепляет ошибочное общественное мнение о том, что те злоупотребляют системой и опасны".

В документе, который разместила на своем сайте группа Care4Calais, говорится, что "молодые люди, которых вы видите на этих лодках, делают все возможное, чтобы защитить свои семьи. Своих матерей, бабушек, сестер, детей, дочерей. Как часто отец говорит, что готов умереть за свою дочь, муж - что готов умереть за свою жену? Вот эти парни и воплощают это в жизнь".