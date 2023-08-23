Число мигрантов, прибывающих к берегам Италии, в этом году увеличилось более чем в два раза, что вынудило правительство страны обратиться за помощью к тем самым неправительственным организациям, которым ранее оно пыталось помешать

Итальянское правительство, пытавшееся помешать неправительственным организациям спасать мигрантов в Средиземном море, теперь просит их о помощи в связи с увеличением числа прибывающих.

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При этом более широкая антимиграционная позиция Рима остается неизменной. На прошлой неделе он конфисковал еще одно судно НПО за нарушение закона о спасении мигрантов после того, как оно оказало помощь судну с 72 нелегалами на борту.

Это противоречивое правило, принятое в феврале, не позволяет спасательным судам проводить последовательные операции и часто вынуждает их заходить в дальние порты, что, по мнению неправительственных организаций, является преднамеренной попыткой помешать их усилиям по спасению людей.

В пятницу спасательное судно Sea Watch "Aurora" было захвачено итальянскими властями после того, как ему был предписан порт назначения, до которого, по их мнению, слишком далеко добираться, при этом условия содержания спасенных мигрантов были ужасными.

Вместо Трапани, расположенного на западном побережье Сицилии, судно направилось на остров Лампедуза, который в настоящее время испытывает трудности из-за переполненных мест для приема мигрантов.

За нарушение закона судно Sea Watch будет задержано на 20 дней, в течение которых оно не сможет оказывать помощь терпящим бедствие в море.

Задержание судна, когда страна с трудом справляется с растущим числом прибывающих мигрантов, может показаться кому-то нелогичным, но другие считают, что это отражает продолжающийся спор между правым коалиционным правительством во главе с Джорджей Мелони и неправительственными организациями.

Недавно Рим обратился к НПО Open Arms с просьбой помочь в проведении спасательных операций для шести судов с мигрантами - эту ситуацию многие организации назвали парадоксальной.

Мигранты в воде около перевернутой лодки к югу от Лампедузы, август 2022 года AP Photo/Francisco Seco, File

Пять неправительственных организаций - Medicins sans frontiers, Oxfam Italy, SOS Humanity, ASGI (Association for Juridical Studies of Immigration) и Emergency - обратились с официальной жалобой в Еврокомиссию, заявив, что итальянский закон "вызывает опасения" в отношении его совместимости с законодательством ЕС и обязательствами стран-членов по международным договорам.

По мнению неправительственных организаций, Италия специально направляет спасательные суда в самые отдаленные порты, что наносит ущерб физическому и психологическому состоянию спасаемых, а также увеличивает расходы спасателей.

Этот закон и последовавшие за ним конфискации четырех спасательных судов за последние месяцы привели к потере 100 рабочих дней, считают организации.

В то время как итальянские власти и неправительственные организации утверждают, что в этом году в Средиземном море уже погибли сотни людей. Euronews обратился к эксперту по морскому праву с вопросом, кто должен был их спасать.

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Что говорит закон?

"Существует очень четкое юридическое обязательство, касающееся спасения людей, терпящих бедствие в море", - рассказала Euronews Ирини Папаниколопулу, глобальный профессор международного права Британской академии в Лондонском университете SOAS.

Это обязательство можно найти в "самом важном договоре о том, что происходит в море", - сообщила она, указав на Конвенцию ООН по морскому праву и обычное международное право, которое распространяется на все государства.

"Например, Ливия не подписала договор ООН, но, тем не менее, она вынуждена спасать людей, терпящих бедствие в море, в соответствии с обычным правом, - пояснила Папаниколопулу. Эта обязанность лежит как на "капитане" судна - лице, уполномоченном владельцем представлять судно, - так и на государствах.

"Обязанности государств бывают двух различных типов, - отметила эксперт. - Обязанность государства, под флагом которого ходит судно, и обязанность прибрежного государства - это правило, которое вступает в силу в этом году. Это обязывает прибрежные государства иметь службы поиска и спасения людей, терпящих бедствие, и спасать их".

Папаниколопулу сравнивает тот факт, что страны могут не спасать мигрантов в море, как того требует международное право, с тем, как люди продолжают совершать убийства, несмотря на то, что это запрещено: "Существует юридическая норма, запрещающая убийство, но каждый день, к сожалению, кто-то убивает другого. Поэтому даже если у нас есть юридически обязательное правило, это не означает, что все автоматически будут его соблюдать".

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На побережье Италии развернуты поисково-спасательные группы, которые участвуют в операциях по спасению мигрантов. Тем не менее в этом году в Средиземном море погибло более 1300 человек - это самый высокий показатель с 2017 года.

"Правительство Италии неоднократно осуждалось Верховным судом Италии, а также Кассационным судом за невыполнение обязанностей по спасению на море", - сказал Папаниколопулу.

Мигранты в лодке, август 2023 года Karolina Sobel/Sea-Watch via AP, File

Для неправительственных организаций оказание помощи мигрантам, терпящим бедствие в море, является обязанностью, предусмотренной законом, только при возникновении инцидента. В противном случае они не обязаны держать поисково-спасательные суда у берегов страны, как это делает правительство Италии.

"Но хотя это и не обязанность, спасение мигрантов судами НПО разрешено законом и даже морально поощряется, - сказала Папаниколопулу. - Но мораль отличается от закона".

"Проблема носит политический характер, - добавила она. - Законы достаточно четкие, хотя есть некоторые детали, которые неясны, например, в отношении портов назначения. Закон гласит, что капитан должен высаживать людей, терпящих бедствие, как можно скорее в безопасном месте, но в правилах не определены объективные критерии, позволяющие определить, как скоро это возможно и что такое безопасное место".

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Италия не может запретить неправительственным организациям спасать мигрантов в море, поскольку это будет нарушением международного права, утверждает Папаниколопулу, именно поэтому она приняла все эти законы, как, например, недавний февральский указ - чтобы препятствовать им другими способами.