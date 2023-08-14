Хельсинки может стать "городом-убежищем" для нелегальных мигрантов

Лечить или не лечить мигрантов без статуса и регистрации? Новое правительство оставило этот вопрос на усмотрение городских властей, отменив закон об обязательном для всех медобслуживании.

Новое правое правительство Финляндии демонстрирует свою решимость в борьбе с нелегальной миграцией.

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Кабинет премьер-министра Петтери Орпо, сформированный в коалиции в том числе с партией "Истинные финны", решил отменить закон, принятый в начале года тогдашним премьером Санной Марин. Он обязывал местные власти по всей стране предоставлять бесплатное базовое медицинское обслуживание мигрантам без регистрации.

Теперь города будут самостоятельно решать, лечить новоприбывших, которые не имеют законного права находиться в стране и пользоваться услугами государственной системы здравоохранения, или не лечить.

Это часть нового пакета мер, направленных на создание "враждебной среды" для мигрантов, в их перечне - сокращение доступа к социальным услугам и льготам, а также изучение возможности депортации в третью страну, если они не могут вернуться на родину.

Столица Финляндии и ряд других городов пообещали продолжать оказывать медицинскую помощь людям, не имеющим документов, независимо от желания правительства.

"Мы считаем, что очень важно помогать этим людям в соответствии с принципами равенства", - объясняет Пипса, медсестра-волонтёр в клинике Global Clinic в Хельсинки, куда мигранты без регистрации могут обратиться за базовой медицинской помощью.

Чаще всего обращающиеся за помощью в клинику для лиц без документов жалуются на головные боли и боли в спине David Mac Dougall

Их число в общем-то не так уж и велико: ежегодно в клинике Global Clinic проходят лечение около 300 лиц, относящихся к этой категории.

Она включает просителей убежища, чьи ходатайства не были удовлетворены, но они ещё не покинули страну; граждан Евросоюза, в основном из Румынии или Болгарии, которые находятся в стране более 90 дней и не оформили разрешение на пребывание; граждан ЕС, не имеющих страховки или ещё не получивших доступ к финской государственной системе здравоохранения (на ожидание зачастую уходят месяцы и даже годы).

"Важно, чтобы все нелегальные мигранты имели одинаковые права: представьте себе беременную женщину, которой необходимо пройти обследование, у которой надо принять роды. В некоторых городах женщин в положении и детей были проблемы с получением медицинской помощи", - говорит медсестра Пипса.

"Мы так надеялись, что, наконец, с новым законодательством всё изменится. Теперь мы очень разочарованы тем, что они хотят отменить закон", - жалуется она.

Спектр услуг, доступных мигрантам, весьма ограничен.

Головные боли, боли в спине, кожные заболевания, повышенное артериальное давление и контроль диабета - вот наиболее распространённые проблемы, с которыми люди обращаются в бесплатную клинику в Хельсинки, где им помогают переводчики с арабского, болгарского и румынского и других языков.

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"Эти базовые обследования обходятся довольно дёшево, но если не получить лечение и лекарства, состояние может ухудшиться, и когда пациенту придётся обратиться в скорую помощь или он попадёт больницу, расходы будут гораздо выше", - говорит Пипса.

"Мы говорим о том, что не просто экономим деньги на бесплатном базовом медицинском обслуживании, но в долгосрочной перспективе его отсутствие обойдется нам дороже, а люди будут страдать", - добавляет она.

Аптека в финском городе Эспоо David Mac Dougall

Решение о предоставления бесплатных услуг нелегалам может поставить администрацию столицы на путь разногласий с правительством страны. И мэр Хельсинки, и его заместитель, отвечающий за здравоохранение, представляют партию "Национальная коалиция" премьер-министра Орпо.

"Это правда, что внутри партии тоже есть разные мнения", - говорит Euronews заместитель мэра Даниэль Сазонов.

"Это не первый случай, когда Хельсинки проводит собственную политику, отличающуюся от национальной", - добавляет он.

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"Возможные изменения в законодательстве, конечно, приведут к тому, что социальным службам, здравоохранению и экстренным службам Хельсинки придётся оплачивать эти услуги из собственного кармана - как это происходит с 2017 года, - но с точки зрения финансов,это не такой уж существенный вопрос", - поясняет он.

По словам заместителя мэра столицы, траты Хельсинки по силам, и городской совет придерживается единого мнения по этому вопросу.

Помимо критики со стороны политических оппонентов на национальном уровне, действия правительства по свёртыванию прав на медобслуживание вызвали гнев Финской медицинской ассоциации.

"Намерение правительства полностью противоречит его обещаниям усердно работать для поддержания равенства и бороться с дискриминацией в обществе", - говорит представитель ассоциации Лаури Вуоренкоски (Lauri Vuorenkoski).

Заместитель мэра Хельсинки Даниэль Сазонов Daniel Sazonov

Переедут ли мигранты в Хельсинки?

Поскольку многие финские города либо не предоставляют базовых бесплатных медицинских услуг мигрантам без документов, либо собираются прекратить в ближайшее время, есть вероятность того, что Хельсинки станет "городом-убежищем", куда устремятся потоки мигрантов.

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В США тоже есть такие "оазисы", куда нелегалы могут приехать и обратиться за помощью, не опасаясь наказания за несоблюдение иммиграционного законодательства.

Хотя в Финляндии медработники в принципе не обязаны докладывать иммиграционным учреждениям о нелегальном статусе пациента, вполне логично представить, что люди поедут туда, где есть гарантии на лечение.

"Исследования показывают, что доступ к медицинскому обслуживанию не является основной причиной, по которой люди меняют место жительства, - объясняет медсестра Пипса из клиники Global Clinic. - Но люди начнут задумываться о том, куда им следует отправиться. На наш телефон доверия уже поступали звонки со всей Финляндии, из Лапландии и из центральных регионов. Мигрантов без регистрации много не только в столице, а закона для их поддержки нет".