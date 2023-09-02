Бельгия: мест для одиноких мужчин-беженцев нет

By Euronews

Правительство Бельгии ввело временный запрет на размещение в центрах по приёму беженцев и просителей убежища одиноких мужчин. Власти не исключили, что решение пересмотрят, когда в этих центрах освободится достаточно мест.

Правительство Бельгии ввело временный запрет на размещение в центрах по приёму беженцев и просителей убежища одиноких мужчин.

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Как пояснила госсекретарь по вопросам убежища и миграции Николь де Моор на пресс-конференции в Брюсселе, приоритет в преддверие зимы будет отдаваться семьям с детьми.

Николь де Моор подчеркнула, что бельгийские власти "осознают свои обязательства по обеспечению защиты людей, которые имеют на неё право", но должны принимать превентивные меры, чтобы "не оказаться в ситуации, когда обратного пути уже нет".

Она не исключила, что решение пересмотрят, когда в центрах по приёму беженцев освободится достаточно мест.

За день до объявления этого решения, в центре Брюсселя состоялась манифестация, организованная Международной федерацией за права человека. В ней приняли участие сами просители убежища и правозащитники.

По мнению вице-президента Международной федерации за права человека Алексиса Десваефа, правительство считает, что нужна "твёрдая, но гуманная" миграционная политика, в данном же случае "есть только твёрдость, никакой гуманности".

Он выразил надежду, что Еврокомиссия заставит бельгийские власти пересмотреть решение, не соответствующее, по словам правозащитника, европейским директивам.

С просьбой отказаться от него обратились к федеральному правительству Бельгии и власти столичного Брюссельского региона.