Журналисты осматривают дом-баржу для мигрантов

Британские власти разрешили представителям СМИ осмотреть баржу в Портленде, предназначенную для размещения нелегальных мигрантов.

Доступ для осмотра судна, которое примет до 500 просителей убежища был предоставлен британскими властями в пятницу, после того, как парламент страны принял долго обсуждаемый спорный законопроект. Он станет законом после согласия короля.

Баржа Bibby Stockholm была доставлена буксиром в гавань Портленда на юго-западном побережье Англии во вторник. Это часть стратегии правительства Риши Сунака по сдерживанию нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш в направлении Великобритании после того, как планы по отправке некоторых из них в Руанду были признаны незаконными.

В 2022 году через Ла-Манш в Великобританию прибыли более 45 000 человек; несколько мигрантов в пути погибли.