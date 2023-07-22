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Журналисты осматривают дом-баржу для мигрантов

Баржа Bibby Stockholm на якоре в Портленде / Великобритания
Баржа Bibby Stockholm на якоре в Портленде / Великобритания Авторское право Ben Birchall/AP
 Кнарик Хачатрян

Британские власти разрешили представителям СМИ осмотреть баржу в Портленде, предназначенную для размещения нелегальных мигрантов.

Доступ для осмотра судна, которое примет до 500 просителей убежища был предоставлен британскими властями в пятницу, после того, как парламент страны принял долго обсуждаемый спорный законопроект. Он станет законом после согласия короля. 

Баржа Bibby Stockholm была доставлена буксиром в гавань Портленда на юго-западном побережье Англии во вторник. Это часть стратегии правительства Риши Сунака  по сдерживанию нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш в направлении Великобритании после того, как планы по отправке некоторых из них в Руанду были признаны незаконными. 

 В 2022 году через Ла-Манш в Великобританию прибыли более 45 000 человек; несколько мигрантов в пути погибли.

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