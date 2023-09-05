Согласно докладу Cluster Munition Monitor, в 2022 году в мире в результате применения кассетных боеприпасов в общей сложности погибли и пострадали 1172 человека, 890 из них - в Украине.

Число погибших и раненых в результате применения кассетных бомб достигло нового максимума, в основном из-за их использования в Украине.

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В докладе группы Cluster Munition Monitor говорится, что в 2022 году в восьми странах мира было зарегистрировано по меньшей мере 1172 жертвы этого оружия.

Это самый высокий показатель, зафиксированный организацией с 2010 года.

Наибольшее количество погибших и пострадавших - в Украине (890 человек), далее идут Сирия (84) и Мьянма (13).

Кассетные боеприпасы - это оружие, которое может поражать обширную территорию. Они взрываются над целью и разбрасывают большое количество содержащихся в них боеприпасов меньшего размера. Применение этого оружия вызывает споры, поскольку многие мелкие боевые элементы не взрываются сразу и впоследствии представляют угрозу для гражданского населения.

В 2022 году 95% всех пострадавших от кассетных бомб были мирными жителями.

В докладе говорится, что Россия неоднократно применяла кассетные боеприпасы в Украине с момента вторжения в феврале 2022 года.

Киев начал применять их в ходе контрнаступления. Решение США о поставках этого оружия на Украину вызвало резкую критику со стороны неправительственных организаций.

К Конвенции по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году, присоединились более 100 стран мира. Россия и Украина не входят в их число.