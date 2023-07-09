Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы вызвало разногласия в стане союзников

Euronews

В преддверии саммита НАТО президент США Байден должен приехать с визитом в Великобританию. Он намерен обсудить вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине с премьер-министром Соединенного Королевства Сунаком.

Несколько союзников США выразили беспокойство в связи с намерением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы. Ранее президент США Байден назвал это "очень трудным решением".

Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Испания уже заявили, что выступают против использования такого оружия. Кассетные бомбы запрещены более чем в 100 странах из-за опасности, которую они представляют для гражданского населения.

Маргарита Роблес, министр обороны Испании:"Испания исходит из своих твердых обязательств в отношении Украины, но также твердо придерживается того, что определенное оружие и бомбы не могут поставляться ни при каких обстоятельствах".

Между тем в ФРГ подчеркнули, что Украина использует оружие для освобождения своих территорий. "Поэтому мы должны помнить, что Россия уже широко использовала кассетные боеприпасы в незаконной агрессивной войне против Украины", - заявил Штеффен Хебештрайт, официальный представитель кабмина ФРГ.

11-12 июля в Вильнюс съедутся лидеры стран НАТО. В преддверии саммита президент США Джо Байден должен приехать с визитом в Великобританию. Не исключено, что американский лидер столкнется с вопросами, касающимися решения Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы.