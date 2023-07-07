Euronews

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов: AP со ссылкой на источники

Президент США Джо Байден официально одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов: об этом сообщает агентство AP со ссылкой на свои источники, «близкие к процессу принятия решений».

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники отмечали, что в Вашингтоне обеспокоены медленным развитием украинского контрнаступления.

«Закон об иностранной помощи» позволяет Байдену обходить целый ряд обычных ограничений на поставки оружия.

По данным NYT, речь идёт прежде всего об американских кассетных снарядах к 155-мм гаубицам.

В 2008-м году целый ряд стран подписали Конвенцию о запрете подобного оружия. Но ни США, ни Украина, ни Россия к ней не присоединились.