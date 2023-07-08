США оправдывают решение отправить Киеву кассетные боеприпасы

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По заявления Вашингтона, Киев дал гарантии ответственного использования этого оружия

Руководство Соединённых Штатов разъясняет своё решение разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявляют, что Киев дал определённые гарантии того, что это оружие будет использовано ответственно:

Колин Каль, зам.министра обороны США:

«Мы работаем с Украиной над минимизацией рисков, связанных с этим решением. Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного использования боеприпасов, в том числе, что они не будут использовать эти снаряды в населённых пунктах и городах и что они будут фиксировать, где они применяли эти снаряды, что упростит последующие усилия по разминированию».

В 2008-м более ста стран мира подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Но ни США, ни Украина, ни Россия не вошли в их число.

Фархан Хак, зам.пресс-секретаря Генсека ООН:

«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, которую приняли 15 лет назад. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции».

В прошлом году неправительственные организации констатировали, что Украина — единственная зона конфликта, где сегодня используются кассетные боеприпасы — тогда речь шла о российской армии.