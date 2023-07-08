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США оправдывают решение отправить Киеву кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы Авторское право AP Screenshot
 Euronews

По заявления Вашингтона, Киев дал гарантии ответственного использования этого оружия

Руководство Соединённых Штатов разъясняет своё решение разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов. В Вашингтоне заявляют, что Киев дал определённые гарантии того, что это оружие будет использовано ответственно:

Колин Каль, зам.министра обороны США:

«Мы работаем с Украиной над минимизацией рисков, связанных с этим решением. Украинское правительство предоставило нам письменные гарантии ответственного использования боеприпасов, в том числе, что они не будут использовать эти снаряды в населённых пунктах и городах и что они будут фиксировать, где они применяли эти снаряды, что упростит последующие усилия по разминированию».

В 2008-м более ста стран мира подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Но ни США, ни Украина, ни Россия не вошли в их число.

Фархан Хак, зам.пресс-секретаря Генсека ООН:

«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, которую приняли 15 лет назад. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции».

В прошлом году неправительственные организации констатировали, что Украина — единственная зона конфликта, где сегодня используются кассетные боеприпасы — тогда речь шла о российской армии.

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