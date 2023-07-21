Украина: кассетные боеприпасы на поле боя. В ООН осудили удары РФ по портовой инфраструктуре

По словам Зеленского, за последние 4 дня Россия выпустила по Украине порядка 70 ракет и 90 дронов. Больше всего бьют по украинскому югу и ключевой инфраструктуре, обеспечивающей экспорт зерна. В ООН напомнили, что это может рассматриваться как нарушение гуманитарного права.

Украинцы начали применять кассетные боеприпасы американского производства в ходе своего контрнаступления – это подтвердили в Белом доме, добавив, что на российские формирования оказывается определённое давление.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что будут использовать подобные снаряды только "в местах скопления российских военных" для прорыва линий обороны.

В ООН осудили усилившиеся в последние дни российские обстрелы украинского юга, в результате которых пострадали не менее 27 мирных жителей, есть и погибшие. Уничтожены десятки тонн зерна.

Украина обвиняет Россию в том, что она специально наносит удары по его портовой инфраструктуре, чтобы не допустить возобновления экспорта продовольствия.

"Генеральный секретарь решительно осуждает российские атаки на портовые сооружения в Одессе и других украинских черноморских портах,– заявил Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН. – Эти удары противоречат обязательствам Российской Федерации по Меморандуму о взаимопонимании с Организацией Объединенных Наций, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной черноморских портов".

Обстрелам подвергаются и другие регионы Украины. Минувшей ночью дроны-камиказде в очередной раз атаковали Сумщину. Один из "Шахедов" попал в здание детского лагеря, возник пожар. Пострадавших нет. Приграничный регион также регулярно подвергается миномётным обстрелам.

В своём последнем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что за 4 дня Россия выпустила по Украине порядка 70 ракет и 90 беспилотников.