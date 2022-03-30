Война на Украине: кассетные бомбы?

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башле сообщила, что её офис расследует утверждения о том, что некоторые жители осаждённого украинского города Мариуполя были насильственно эвакуированы в районы, контролируемые российскими войсками, или в саму Россию. Выступая в среду перед Советом по правам человека ООН, Башле рассказала о жизни людей в юго-восточном портовом городе после вторжения России.

"В мой офис поступили заслуживающие доверия утверждения о том, что российские вооружённые силы применяли кассетные боеприпасы в населённых пунктах не менее 24 раз. Мы также расследуем утверждения о том, что украинские вооружённые силы применяли такое оружие. Под обстрелом оказались дома и административные здания, больницы и школы, водопроводные станции и системы", - сказала Башле.

Обвинения в насильственной эвакуации людей Москва отрицает, утверждая, что около 500 000 украинцев уехали в Россию добровольно. По словам Башле, есть сообщения о том, что двое гражданских лиц с пророссийскими взглядами были убиты. Она раскритиковала также "повсеместные" задержания мирных жителей, открыто поддерживающих Украину, в районах, находящихся под контролем России.