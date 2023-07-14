Пентагон: ВСУ получили кассетные боеприпасы

Euronews

В Минобороны США подтвердили, что украинские войска получили кассетные боеприпасы. Накануне об этом сообщили в ВСУ.

Украинские войска уже получили кассетные боеприпасы, подтвердили заявления Киева в Пентагоне. Накануне о прибытии их первой партии сообщили в ВСУ, подчеркнув, что боеприпасы еще не использовали, но что они могут "в корне изменить" ситуацию на поле боя.

Между тем президент США Джо Байден завершил визит в Финляндию, в ходе которого заявил, что Украина вступит в НАТО, а Владимир Путин уже проиграл войну в Украине.

"Для него нет никакой возможности выиграть войну в Украине. Он уже проиграл эту войну. Я надеюсь и жду, что вы увидите, что Украина добьется значительного прогресса в своем наступлении и это приведет к урегулированию путем переговоров", — сказал Джо Байден на пресс-конференции.

В Киеве выразили сожаление, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине не предоставили временные рамки по вступлению в альянс, но остаются оптимистичными, благодаря новым гарантиям безопасности, декларацию о которых подписали страны G7.

"Прошел только день после Вильнюса, но к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран: Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! Я уверен, что количество гарантов увеличится", — сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем в Москве проходит Форум будущих технологий. В четверг на нем выступил президент России Владимир Путин и заявил, что членство Украины в НАТО "не повысит безопасность самой Украины", а также "сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительной напряженности на международной арене".