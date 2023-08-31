Франция запретила в школах абайю. Есть ли подобные ограничения в других странах Европы?

By Euronews

В каких странах составление дресс-кода дали на откуп регионам или самим учебным заведениям? Где действует самое "толерантное" законодательство в отношении религиозной одежды? А где вообще преподают монахини с покрытой головой, а на стенах висят распятия?

На этой неделе французское правительство объявило о том, что абайя – традиционное платье в пол, которое в арабских странах носят поверх одежды – будет запрещена в школах во имя светских принципов.

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Такой знаковой мерой решил отметить своё назначение новый министр образования Габриэль Атталь, близкий соратник Эммануэля Макрона.

С 2004 году в стране действует закон, запрещающий носить в государственных школах одежду или атрибуты, которые "явным образом" выдавали бы религиозную принадлежность учащихся. На абайю до сих запрет не распространялся. Некоторые высказывают мнение, что арабские платья-халаты – просто модная одежда, а вовсе не религиозный символ.

Какова же ситуация с "дресс-кодом" для несовершеннолетних в Европе? Могут ли юные немцы или англичане носить в школах мусульманские платки, тюрбаны, кипу или, к примеру, сикхский головной убор дастар, или светские законы им это запрещают?

Англия

В Англии политика в отношении школьной формы определяется каждым конкретным учебным заведением. Однако их правила должны соответствовать Закону о правах человека и Закону о равенстве, которые призваны бороться с дискриминацией по признаку вероисповедания и убеждений, этнической и гендерной идентичности, а также в отношении физических способностей.

Например, дискриминирующим может считаться запрет на ношение хиджаба девочкой-мусульманкой или запрет на причёску, ассоциирующуюся с определённой национальной группой.

При этом эти правила могут быть сочетаться с другими положениями школьного устава. Одним словом, не существует абсолютных запретов, и ученики могут оспаривать ограничения в каждом конкретном случае.

В 2021 году директор лондонской Pimlico Academy был вынужден уйти в отставку после того, как его жёсткая политика в отношении внешнего вида учащихся вызвала массовые забастовки. которые сочли ее расистской. По имеющимся данным, запрещались цветные хиджабы и причёски в стиле "афро". Руководителя учреждения обвинили в расизме.

Согласно рекомендациям британского МВД, если у школы есть "веские основания для ограничения свободы человека, например, для обеспечения сплочённости и порядка в школе или по соображениям охраны здоровья и безопасности, ограничение прав человека на выражение своих религиозных убеждений__может быть оправдано".

"Школы должны учитывать потребности представителей различных культур и религий и действовать разумно, удовлетворяя эти потребности, не ставя под угрозу такие важные принципы школьной политики, как безопасность и дисциплина", – говорится в документе.

Германия

Вопрос о ношении религиозных головных уборов в Германии также продолжает вызывать споры и иногда приводит к судебным разбирательствам.

В целом с 2015 года отдельные немецкие земли получили право самостоятельно решать, разрешать или запрещать религиозную символику или одежду в учебных заведениях.

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Это означает, что в зависимости от того, в каком регионе вы учитесь или преподаёте, будут действовать разные правила.

В одних землях хиджаб запрещён, в других – разрешён с некоторыми ограничениями, например, с требованием, чтобы лицо или волосы были видны.

По меньшей мере в восьми федеральных землях были приняты так называемые "законы о нейтралитете", согласно которым религиозные символы запрещены в школьных классах, хотя во многих случаях запрет не распространяется на христианские символы.

В январе 2020 года суд Гамбурга постановил, что 16-летняя ученица может носить никаб в классе. Эта одежда закрывает всю голову и лицо, оставляя открытыми только глаза.

Власти заявили, что ношение никаба приведёт к тому, что ученица не сможет полноценно общаться с преподавателями и другими учениками, однако суд счёл, что это не так.

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Жительницы Косова участвуют в акции протеста против запрета на ношение мусульманских платков в школах, Приштина, 8 октября 2010 года. Visar Kryeziu/AP

Италия

Несмотря на приход к власти крайне правого популистского правительства, в стране практически не ведётся дискуссия по поводу ношения религиозной одежды в школах.

В конце концов, говорить о запрете хиджабов или платков, которые учащиеся могут носить по религиозным соображениям, было бы не совсем корректно, когда монахини, преподающие во многих итальянских школах, также часто покрывают голову.

В 2011 году Европейский суд по правам человека постановил, что тот факт, что в итальянских школах повсеместно висят большие распятия, "не означает процесса индоктринации".

Дело было передано в суд после жалоб на то, что наличие христианских символов на стенах общеобразовательных школ не является инклюзивным по отношению к другим конфессиям. Суд счёл, что итальянское государство имеет право на подобную политику.

Косово

В Косове, где большинство населения составляют мусульмане, с 2010 года действует запрет на ношение мусульманских платков.

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Исламские ассоциации балканской страны регулярно требуют отмены закона, называя его дискриминационным.

Шотландия

Ученики начальных и средних школ Шотландии обычно носят определённую форму для посещения занятий, причем требования к внешнему виду, в том числе цвету и фасонам брюк, юбок и рубашек, устанавливаются самими учебными заведениями.

В комментарии Euronews представители правительства Шотландии заявили, что власти "не налагают ограничений на религиозную одежду в школах".

Демонстрация в Копенгагене в связи с введением запрета на одежду, закрывающую лицо, 1 августа 2018 года. Mads Claus Rasmussen/AP

Испания

В Испании каждый регион может принимать собственные решения по вопросам образования. Если нет региональных предписаний, то школы сами устанавливают дресс-код в рамках своей автономии. Поэтому в одних школах мусульманские платки разрешены, а в других – нет.

При этом в школах королевства со стен сняли распятия.

Закон о свободе вероисповедания 2010 года гласит: "Религиозные символы не могут быть выставлены в общественных местах, за исключением тех, которые имеют историко-художественную, архитектурную и культурную ценность".

Швеция

В конце прошлого года Высший административный суд Швеции постановил, что у местных властей нет законных возможностей запретить ношение платков или других религиозных атрибутов.

Суд счёл, что существующие законы защищают права учащихся на выражение своей религиозной принадлежности.

Споры разгорелись, когда два муниципалитета решили запретить носить мусульманские платки в детских садах и школах вплоть до шестого класса.

В прошлом парламент Швеции также отклонял подобные предложения: конституционный комитет не нашел оснований для принятия нового закона, запрещающего находиться в общественных местах с покрытой головой.

"Ограничение права на ношение платка является ограничением свободы выражения мнения", – заявил тогда министр юстиции Швеции.