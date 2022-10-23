Эрдоган предложил внести хиджаб в Конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил закрепить в Конституции право на ношение хиджабов в школах, университетах и госучреждениях. До 2013 там было запрещено появляться в религиозных платках, однако действующий глава государства добился отмены этого ограничения. Теперь, по его словам, настало время для следующего шага:

«Для того, чтобы полностью снять этот груз с сердец наших дочерей и сестер, я предлагаю провозгласить свободу ношения платков. Что это значит? Я сказал: давайте сделаем это конституционной гарантией».

По словам Эрдогана, если эта инициатива не получит необходимой поддержки в парламенте, то он готов провести референдум. В этом случае президент обещает вынести на всенародное голосование предложение по борьбе с ЛГБТ. О каких конкретно мерах идёт речь, глава государства не уточнил, отметив лишь, что они будут направлены «на защиту семьи».

Эрдоган ранее неоднократно заявлял о себе как о хранителе традиционных ценностей. Вопрос о светскости стал одной из обсуждаемых тем в в Турции преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на следующий июнь. С предложениями легализовать хиджабы выступают в том числе оппозиционные партии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для религиозных избирателей.