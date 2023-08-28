Абайя - проявление прозелитизма или просто "летняя одежда"?

By Euronews

Запрет в школе абайи - длинного традиционного платья, надеваемого в мусульманских странах поверх одежды и закрывающего тело, вызвал самые разные политические реакции во Франции. Новая мера получила одобрение со стороны правых и крайне правых, в стане ультралевых её встретили прохладно.

Запрет в школе абайи - длинного традиционного платья, надеваемого в мусульманских странах поверх одежды и закрывающего тело, вызвал самые разные политические реакции во Франции.

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В понедельник официальный представитель правительства Оливье Веран поддержал министра образования Габреля Атталя, обосновавшего накануне запрет абайи "светским характером государства" и, соответственно, образования.

"Абайя - это платье, которое носят, когда жарко. Они хотят представить его как религиозную одежду, но это не так. В моей стране я не носила абайю, а здесь ношу, когда жарко, вот и всё!" - говорит жительница одного из пригородов Парижа.

Новая мера получила одобрение со стороны правых и крайне правых. В стане левых ею встретила прохладно "Непокорённая Франция", обвинившая правительство в исламофобии. При этом коммунисты и ряд социалистов инициативу правительства поддержали.

Во Франции ношение абайи на улице не запрещено, так что свобода соблюдается. А то, что ее запрещают в школе, так, может быть, есть места, где все это и надо запретить. Так что я - за! Самир пенсионер

Я думаю, что есть гораздо более важные и нужные темы, о которых надо говорить сегодня. Это - огромные проблемы государственных больниц, в том числе психиатрических клиник, проблемы образования, повседневной жизни французов. Вот о чём надо беспокоиться Майя сотрудница психиатрической клиники

По данным правительства, за последние два года случаи нарушения светского регламента в школах выросли на 120 %. Обозреватели считают, что намеренное ношение этой и других видов одежды получило распространение благодаря социальным сетям.

Представляя новую меру, министр образования заявил, что абайя и другие религиозные символы являются проявлением прозелитизма, поэтому подлежат запрету. Как пояснил представитель правительства Габриэль Атталь, директора школ получат подтверждающие запрет тексты", а также письмо за подписью министра образования, которое "смогут направить в семьям" в случае соответствующего запроса.