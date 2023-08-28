Во Франции запретят носить мусульманскую абайю в школах

Французский министр образования объявил о запрете на ношение традиционного мусульманского платья в школах страны, в соответствии с политикой секуляризма.

Во французских школах запретят носить традиционную одежду мусульман - абайю. Об этом сообщил министр образования страны в минувшее воскресенье.

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_"Нельзя, чтобы при входе в класс, просто взглянув на учеников, вы могли определить, какую религию они исповедуют,"_- сказал Габриэль Атталь французскому телеканалу за несколько дней до начала нового учебного года.

Абайя - это свободный халат или платье с рукавами, полностью закрывающее тело, которое носят некоторые мусульманские женщины и девочки.

Решение было принято после долгих месяцев дебатов и, как прогнозируется, вызовет негодование многих представителей пятимиллионной мусульманской общины страны.

Представители левых сил утверждают, что эта мера является посягательством на гражданские свободы. Правые - напротив, приветствовали решение властей.

Во Франции, в соответствии с принципом светскости, в учебных заведениях запрещены любые символы, демонстрирующие религиозную принадлежность. Соответствующий закон был принят ещё в 2004 году. Под него подпадают в том числе кипы, тюрбаны, крупные кресты и хиджабы.