"Я заметил, что ни одна из журналисток, бравших у меня интервью, не была с оголённой грудью. Разве было недостаточно жарко?", - задался вопросом министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, говоря об осуждённой за эксгибиционизм женщине.

Министру юстиции Франции пришлось оправдываться перед общественностью и СМИ. Их возмущение вызвали слова Эрика Дюпон-Моретти о том, что ни одна журналистка из всех, что брали у него интервью, не работала топлесс.

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Профсоюзы и объёдинения работников французских медиа тут же осудили это высказывание, назвав его "неуместным" и "сексистским".

Правда, близкие к министру источники утверждают, что фраза была "вырвана из контекста".

В понедельник министр юстиции отправился в Орийак, что в центре Франции. Ему предстояло оценить ущерб, нанесённый зданию суда во время демонстрации, которую в выходные устроили активистки движения по борьбе в защиту прав женщин.

Многие манифестовали топлесс в поддержку Марины, которая проходит по делу об эксгибиционизме после прогулки по городу в полуголом виде. Женщина объяснила местной прессе, что ей было "очень жарко" и она всего лишь последовала примеру "половины мужчин, которые были без рубашек".

"Неуместные" комментарии даже "в шутку"

По окончании пресс-конференции в Орийаке Дюпон-Моретти и сделал то самое замечание в адрес работниц СМИ, вызвавшее бурную реакцию.

Профсоюз канала BFMTV заявил, что министр высказался в присутствии "нескольких журналистов, в том числе двух коллег по редакции".

Профсоюз сотрудников телеканала TFI также выступил с осуждением "сексистских комментарием", назвав их "неприемлемыми, даже в шуточной форме".

В свою очередь, сам Дюпон-Моретти выразил сожаление по поводу "неуместной полемики", подтвердив свою "полную решимость бороться против всех видов сексуализированного насилия и сексизма".

Слова были вырваны из контекста, чтобы приписать ему такие намерения, которые его собственными вовсе не являются.

"Министр сожалеет, о том, что его слова, сказанные после того, как здание суда чуть не сгорело дотла, были вырваны из контекста, чтобы приписать ему такие намерения, которые его собственными вовсе не являются", - заявили представители чиновника.

Они также рассказали подробно о том, как развивались события. По их словам, министр отметил, что журналистки не были топлесс, имея ввиду, что для них "уважение к закону - это норма". Затем кто-то из присутствующих спросил: "Может быть, было недостаточно жарко?" На что тот ответил: "Разве было недостаточно жарко? Вам удобно так говорить, вы же мужчина".

"Какое изящество. Какое красноречие. Какая галантность. Какой мужчина. Какой министр", - парировала активистка феминистского движения, президент Фонда женщин (Fondation des Femmes) Анн-Сесиль Мейлферт.