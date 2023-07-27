Испания выстояла перед натиском ультраправых в ЕС. Почему?

В Европе наблюдается тенденция роста популярности ультраправых партий и прихода к власти консерваторов. Почему Испания - исключение?

В мае прошлого года на местных выборах в большинстве регионов Испании правые победили левых. Консерваторы уже не могли управлять страной в одиночку. Они были вынуждены договариваться о создании местных коалицийв мэриях и региональных органах власти по всей стране с ультраправой партией "Голос" (Vox).

Первый конфликт интересов произошёл в Валенсии. Кандидат от Vox, в прошлом осуждённый за гендерное насилие, потребовал места в региональном правительстве в обмен на большинство, которого не хватало консервативной Народной партии для управления страной.

За этим последовало снятие флагов ЛГБТ с мэрий во время проведения прайдов и отмена театральной постановки по мотивам одного из самых трансгрессивных произведений Вирджинии Вулф в Мадриде.

Кастилья и Леон стал первым регионом, в состав правительства которого вошли ультраправые. Случилось это чуть больше года назад, когда пришедшие к власти в автономии консерваторы нуждались в партнёре по коалиции. Тогда Сантьяго Абаскаль, лидер Vox, заявлял, что это соглашение "послужит примером для всей Испании".

Пророчество сбылось. Но вовсе не так, как рассчитывала ультраправая партия. Испанские избиратели решили поступить с точностью да наоборот.

В Кастилье и Леоне, регионе, который, как хвасталась Vox, станет "примером", партия лишилась пяти из шести своих мандатов. В остальной Испании ультраправые потеряли в общей сложности 600 тыс. голосов. Число мест им доставшихся в национальном парламенте сократилось с 52 до 33.

Эти результаты расходятся не только с ожиданиями партии, но и с тенденцией, которой следуют большинство стран-членов ЕС.

Нацистское приветствие манифестантов перед штаб-квартирой ультраправой партии Vox в Мадриде. Andrea Comas/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Исключение, подтверждающее правило?

В последний год в Европе наблюдается тенденция роста популярности ультраправых партий и прихода к власти партий консервативных.

В апреле 2022 г. Виктор Орбан подкрепил свой мандат парламентскими выборами в Венгрии, в сентябре Джорджия Мелони стала премьер-министром Италии, в Швеции консерваторы смогли прийти к власти благодаря голосам ультраправых на выборах осенью прошлого года.

Весной этого года в Финляндии правые смогли сформировать правительство, но тоже - при поддержке ультраправых; недавние протесты во Франции привели к росту рейтинга Марин Ле Пен, а последние выборы в Португалии показали рост доверия к ультраправым и там.

Результаты выборов в Испании внесли коррективы в эту общеевропейскую тенденцию.

Хотя Vox остаётся третьей по количеству набранных голосов партией на национальном уровне, результаты выглядят не лучшим образом для её европейских союзников.

Потеря мест в законодательном органе и невозможность сформировать коалиционное правительство с Народной партией стали разочарованием для европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), возглавляемых премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Даже в Испании настало время патриотов", - восклицала она на предвыборном митинге Vox.

Но, похоже, с празднованием придётся повременить.

"Это, безусловно, провал для тех, кто верил, что в четвёртой по величине экономике еврозоны и четвёртой по численности населения стране Европейского Союза может появиться правительство, включающее ультраправых", - заявила Euronews Карме Коломина, старший научный сотрудник Барселонского центра международных отношений.

"Однако группа ЕКР останется одной из самых крупных в палате, а Vox сохранит своё значительное представительство в Европарламенте", - добавила она.

Эксперт указывает на стремление к нормализации ультраправого движения в Европе. Сегодняшняя ситуация уже не напоминает ситуацию 2000 года, когда в Австрии было сформировано первое коалиционное правительство с радикальной правой партией во главе с Йоргом Хайдером.

"Сначала ЕС выказывал своё недовольство таким раскладом. Но с того момента и до настоящего времени эволюция электоральных результатов ультраправых и их нормализация ускорились", - говорит Коломина.

Лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль на предвыборном митинге в Мадриде Manu Fernandez/Manu Fernandez

Может быть, дело в Vox, а не в ультраправых?

Исходя из результатов последних выборов в Испании, уже можно сказать, что коалиции консервативных правых и ультраправых не суждено управлять страной. В сумме они получили 169 мест, не дотянув до 175, необходимых для формирования большинства.

Многие эксперты высказывали мнение, что партия Абаскаля, в большей степени радикальна, чем те, что входят в европейскую семью.

"По сравнению с другими партиями, такими как австрийская "Австрийская партия свободы", "Нацобъединение" Ле Пен или "Братья Италии" Мелони, "Голос" - одна из самых молодых, радикальных и наименее опытных ультраправых партий в Евросоюзе", - заявил Euronews Альберто Алеманно, профессор европейского права и политики имени Жана Монне в Высшей школе коммерции в Париже.

"Своей работой в местных органах власти испанские ультраправые подтвердили худшие опасения левых: власти на местах подвергали цензуре книги и фильмы, снимали флаги ЛГБТ со зданий администраций. Вместо того, чтобы стремиться к "нормализации", как это делали её коллеги - Ле Пен и Мелони, - чтобы стать мейнстримом, Vox оставалась радикально антагонистичной".

"Испанцы обратили на это внимание и испугались, поскольку воспоминания о диктатуре ещё свежи", - добавил он.

Эту точку зрения разделяет Карме Коломина из Барселонского центра изучения международных отношений. Она считает, что всё дело в неправильно разработанной стратегии самой партии.

"Придя к власти, Vox разожгла в Испании культурную войну. Она напрямую направлена против прав, которых добились граждане в последние годы, и за которые ратовало испанское общество", - говорит она.