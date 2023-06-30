"Мы перестаем делать то, что раньше делали без всяких опасений - например, держаться за руки на улице". По мере того, как месяц гордости подходит к концу, активисты предупреждают о поляризации общественного дискурса, который становится все более жестоким.

Выходить на улицу в страхе, отпускать руку партнера или избегать публичных проявлений привязанности - все это становится все более распространённым явлением в, казалось бы, свободных и толерантных европейских городах. Столица Испании, Мадрид, является хорошим примером.

"Оглядываться назад становится обычным делом", - говорит Рамон Мартинес, писатель и активист COGAM. "Вокруг себя я вижу, что ЛГТБ начинают переставать делать то, что мы раньше делали без всякого беспокойства".

В первом квартале этого года в Испании резко возросло количество сообщений о нападениях на почве гомофобии. Один из последних случаев - нападение группы из пяти молодых людей на двух молодых людей, которые целовались на пляже во время празднования Сант Жоан в Барселоне.

Muchos amigos míos empezaron a buscar clases de autodefensa Ramón Martínez Escritor y activista de COGAM

Мартинес отмечает, что избиение до смерти Самуэля Луиса в А-Корунье два года назад стало поворотным моментом. "С тех пор многие мои друзья начали искать занятия по самообороне", - говорит он. "Многие люди начали понимать, что проблема усугубляется", и они опасаются, что Испания будет продолжать делать шаги назад в завоевании прав, пока не достигнет ситуации Польши или Венгрии.

Как учитель, Мартинес видел, как среди самых молодых контрастирует "абсолютно свободное и абсолютно видимое поколение", которое живет вместе в школах, с "поколением, которое снова начало выражать свою LGTBIQ-фобию в очень яростной форме".

"Многие люди воспользовались подъемом крайне правых, чтобы вылезти из собственного шкафа ненависти".

Ненависть вылезла из шкафа, бессовестно поощряемая такими крайне правыми партиями, как Vox. В своем предвыборном плакате группа, возглавляемая Сантьяго Абаскалем, выбросила в мусорную корзину, среди прочего, права LGTBIQ+, феминизм и Повестку дня на 2030 год.

После региональных и муниципальных выборов в Испании в мае прошлого года альянсы между правыми и ультраправыми позволили Vox войти в многочисленные городские советы. Среди ее первых мер - снятие радужных флагов с общественных зданий и запрет на проведение демонстраций против мужского насилия.

"Проблема, которую мы сейчас имеем, заключается в том, что мы все еще находимся в процессе символического регресса", - говорит активист COGAM. "Следующий шаг уже начинает меня пугать, потому что он будет не символическим, а юридическим, открывающим дверь к социальным изменениям, которые, как я боюсь, могут произойти", - сетует он, учитывая результаты опросов на всеобщих выборах в Испании 23 июля, которые указывают на победу Народной партии с Vox.

"К сожалению, мы все чаще видим, что антидемократические и популистские силы используют ЛГБТИ и их права, чтобы втянуть их в дебаты. Это стратегии отвлечения внимания от таких проблем, как коррупция", как это происходит, например, в Венгрии, добавляет директор по политике ILGA-Europe Катрин Хугендубель.

Язык ненависти перерастает в насилие

Эти символы - лишь начало волны регресса прав лесбиянок, геев, трансов, бисексуалов, интерсексуалов, интерсексуалов и педиков, которая следует за подъемом ультраправых по всей Европе.

В Италии недавний приход к власти ультраправой Джорджии Мелони уже имеет последствия для семей с однополыми родителями. Прокурор в северном городе Падуя объявил незаконными свидетельства о рождении 33 детей, рожденных лесбийскими парами.

В марте правительство поручило муниципалитетам прекратить регистрацию детей однополых родителей в стране, где равные браки все еще не разрешены законом. В 2016 году при левоцентристском правительстве в стране были легализованы однополые гражданские союзы.

Una mujer con su hijo en la marcha anual del Orgullo en Roma, Italia, el sábado 26 de junio de 2021. Gregorio Borgia/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

К этому добавляются анти-ЛГТБиК законы в Венгрии, которые также были повторены в Румынии. Законы и язык ненависти имеют последствия, даже в странах, более продвинутых в плане толерантности, таких как Испания.

"Участились случаи насилия на улицах, а также дискриминация в школах и на рабочем месте", - говорит Хугендубель, из-за "трансфобной ненависти" вокруг нового "транс-закона" прогрессивного правительства Педро Санчеса.

Насилие против ЛГБТИК+ людей в Европе достигло самого высокого уровня за последнее десятилетие. Об этом говорится в докладе Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, транссексуалов и интерсексуалов Европы (ILGA-Europe) 2023.

Прошел всего лишь год с момента нападения на заведение для гомосексуалистов в Осло, Норвегия, в результате которого стрелок открыл огонь, убив двух человек и ранив еще 21.

Это было не единственное смертоносное нападение на гомосексуалистов в 2022 году. В Словакии два человека были застрелены правым экстремистом возле одного из магазинов Братиславы.

Это лишь несколько примеров "беспрецедентного" гомофобного насилия в период с января по декабрь 2022 года, о котором сообщила организация ILGA-Europe в 16 европейских странах, включая Францию, Великобританию и Германию. По мнению организации, существует четкая причинно-следственная связь между языком вражды и этим насилием, "которая не исчезнет и не уменьшится до тех пор, пока политики не поймут, что они должны опередить эту проблему".

Однако, по мнению Рамона Мартинеса, язык вражды, хотя и является питательной средой для дискриминации, не является единственным виновником. "Это почти следствие успеха движения ЛГТБИ, - объясняет он. Завоеванные права и быстрые успехи вызывают реакцию, которая сочетается с подъемом крайне правых".

Он также обращает внимание на "ослабление классических общественных движений ЛГТБИ" в отстаивании своих позиций.

Mapa de la situación política y jurídica de los países de Europa en materia de derechos LGTBIQ+. ILGA-Europe

Некоторые позитивные изменения

Катрин Хугендубель считает, что "самоуспокоенность" нескольких лет назад прошла, и "идет мобилизация, которая работает". На европейском уровне она приветствует тот факт, что страны объединяются, чтобы заставить такие страны, как Словакия или Венгрия, уважать права ЛГТБ.

Последняя "Радужная карта", которая ежегодно выпускается ILGA-Europe и классифицирует правовое и политическое положение ЛГБТИ в 49 европейских странах, также показывает положительные моменты, такие как введение законов в пользу этой группы.

На прошлой неделе Эстония стала первой балтийской страной, легализовавшей однополые браки. Кроме того, за последние двенадцать месяцев несколько стран ввели юридическое признание пола путем самоопределения и запрет на калечащие операции на половых органах интерсексуалов.

"Финляндия, Шотландия и Испания приняли очень продвинутые законы, так что происходят хорошие вещи", - подчеркивает Хугендубель. "Даже Польша в этом году продвинулась вперед, потому что суды запретили требования стерилизации".

Но он напоминает нам, что прогресс нельзя воспринимать как должное и что "нам всем нужно быть смелее и поднимать больше шума, используя все существующие инструменты, чтобы не допустить отката назад".