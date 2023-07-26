Euronews и AP

Нацистские приветствия, угрозы, гомофобные и расистские высказывания. Учителя средней школы в небольшом городке в Германии отчаялись бороться с проявлением правого экстремизма учеников, уволились и покинули город.

Двое учителей средней школы в немецком Бурге долгое время пытались положить конец проявлениям правого экстремизма учеников. Они неоднократно беседовали с хулиганами, угрожавших избить одноклассников-мигрантов. Проводили дополнительные уроки, посвящённые нацистскому прошлому своей страны. На одно из занятий даже пригласили темнокожего рэпера.

Тщетно. Поведение школьников не изменилось. В отчаянии Лаура Никель и Макс Теске написали открытое письмо, в котором рассказали о царящей в учебном заведении, которое носит имя Мины Виткойц, атмосфере запугивания. Они рассказали, что ученики приветствуют друг друга нацистским "Зиг хайль!", рисуют свастику на партах и слушают в коридорах песни расистского содержания.

"Учителя и ученики, которые открыто противостоят ультраправым взглядам, опасаются за свою безопасность", - говорится в письме, отправленном ими в местные газеты. Авторы добавляют: школы "не могут и не должны служить приютом для врагов демократии".

Никель, преподаватель английского языка и истории, и Теске, учитель математики и географии, оказались не готовы к ответной реакции. В анонимном письме группа родителей школьников потребовала их увольнения. Наклейки с их фотографиями и надписью "Проваливайте в Берлин!" были расклеены на фонарных столбах возле кампуса. В социальных сетях кто-то заявил о намерении "выследить их".

Учительница Лаура Никель показывает фотографию наклеек на фонарном столбе, на которых изображены она с коллегой Максом Теске и подпись "Проваливай в Берлин". AP Photo/Markus Schreiber

Огорчённые отсутствием поддержки со стороны коллег, директора и местной администрации, Никель и Теске объявили, что увольняются из учебного заведения и уезжают из города.

"В этой школе процветают ультраправые экстремистские идеи, поведение, лозунги, а также гомофобия и сексизм", - заявили в интервью 34-летний Никель, проработавший в ней четыре года, и 31-летний Теске, преподававший там три года.

Никто из представителей учебного заведения, ни местные власти не прокомментировали уход учителей.

Однако эта история вызвала бурную реакцию за пределами Бурга. Эксперты выражают опасения в связи с тем, что ультраправые идеи особенно широко распространены в некоторых районах бывшей ГДР.

И Бург, что в южной части федеральной земли Бранденбург, - яркий тому пример. В городе, с его засильем молодёжных объединений, ночных клубов, сетей тату-салонов, фан-клубов футбольной команды "Энерги Котбус", особенно сильна поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Ранее в этом месяце служба внутренней разведки земли Бранденбург взяла под официальное наблюдение "Молодую альтернативу для Германии" - крыло АдГ для сторонников в возрасте от 14 лет, признав его экстремистской группой.

Министерство образования земли на прошлой неделе объявило, что установлена личность подростка, разместившего пост в Instagram с угрозой "выследить учителей".

Тимо Райнфранк, исполнительный директор Фонда Амадеу Антонио, который занимается защитой прав человека и борьбой с правым экстремизмом, расизмом и антисемитизмом в Германии, заявил, что южная земля Бранденбург превратилась в "территорию страха, которую нацисты объявили своей".

По словам Райнфранка, это не является сюрпризом для тех, кто хорошо знает регион, где ультраправые были активны еще до основания АдГ десять лет назад. Возглавляемый им фонд был назван в честь ангольского рабочего, которого 1990 г. забили до смерти ультраправые радикалы.

Партия АдГ была основана в 2013 г. и впервые прошла в парламент Германии четыре года спустя, упирая в своей предвыборной кампании на антимигрансткую риторику. Последние опросы показывают, что правые популисты имеют высокий уровень поддержки на общенациональном уровне - около 20%.

Особенно сильна поддержка АдГ на востоке страны. И причин тому множество. Многие потеряли работу после объединения Германии, и жители до сих пор говорят о том, что чувствуют себя гражданами второго сорта по сравнению с соотечественниками из бывшей Западной Германии. По мнению политологов, партия также использует в качестве аргументов в своей пропаганде пандемию и наплыв украинских беженцев.

Многие считают, что "Альтернатива для Германии" может победить на грядущих выборах в Бранденбурге и Саксонии. А ещё в Тюрингии, где кандидат от АдГ в прошлом месяце занял пост главы округа Зоннеберг.

После того как учителя объявили о своем уходе, глава местного отделения АдГ в Котбусе, втором по величине городе земли Бранденбург, радостно сообщил об этом в своём Твиттере, назвав Теске "леворадикальным информатором", а Никель - его "сообщницей".

Полиция начала расследование угроз, поступающих в адрес преподавателей. Теске, признаётся, что выходя на улицу, оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. Он рассказывает, как недавно в магазине к нему подошёл мужчина и прошептал на ухо: "Уходи отсюда".

По словам нашего собеседника, описав ситуацию в школе, он и Никель тем самым вызвали столь необходимые общенациональные дебаты о росте ультраправых в Германии.

"Мы продолжим говорить во весь голос, оказывать политическое влияние и не позволим ультраправым победить", - сказал он.

"История повторяется, и я считаю, что мы обязательно должны сделать что-то сейчас, чтобы пресечь деятельность антидемократических партий в Германии", - добавила Никель.