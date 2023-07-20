Ностальгия, сепаратисты и кризис социального государства: в чём причины взлёта популярности Vox?

Lucia Riera Bosqued

Испания – одна из последних стран Европы, где ультраправые стали набирать популярность. Эксперты считают, что среди причин этого явления – рост неравенства, кризис либеральных демократий и неприятие частью общества политики "прогрессистов".

До недавнего времени казалось, что Испания, ставшая примером быстрой демократизации после десятилетий франкизма, обзавелась антидотом от ультраправых. Но 4 года назад партия Vox вырвала 52 из 350 мест в Конгрессе депутатов.

"Vox – больше не маргиналы. В 2018-м партия прошла в парламент Андалусии, а год спустя, 19 февраля 2019 года, Vox примкнула к демонстрации правой Народной партии и либералов Ciudadanos. Это был крупный митинг на площади Колумба в Мадриде. В Испании по сути никогда не существовало "санитарного кордона", отделяющего демократические силы от ультраправых", – отмечает историк и автор книги "Ультраправые 2.0" Стивен Форти.

На внеочередных всеобщих выборах Народной партии прочат победу, а в будущую правящую коалицию вполне может войти и партия Сантьяго Абаскаля. Взлёт популярности Vox начался после каталонского кризиса 2017 года, когда многие были обескуражены стремлением Барселоны отделиться. Другие факторы успеха – коррупционные скандалы в Народной партии и спорные решения социалистов, которые сейчас находятся у власти.

"Призывы бороться с теми, кого они считают "врагами Испании", "анти-Испанией", очевидно, приносят Vox политические дивиденды", – считает Форти.

"Это также объясняется страхом неизвестности, – говорит политолог Вероника Фуманал. – Технологическая революция, которую мы переживаем, вызывает новое расслоение в обществе. Люди делятся теперь не только на левых и правых, националистов и прогрессистов, есть и пропасть между жителями городов и теми, кто живёт в сельских районах. И что ещё важно: социальный лифт больше не функционирует, как раньше. Общественный договор уже не кажется таким незыблемым".

После череды электоральных побед консерваторов или националистов от Италии до Финляндии за итогами испанских выборов, которые могут скрепить союз традиционных правых и Vox, будут пристально следить в Европе.

"В контексте выборов в Европарламент 2024 года это может обернуться возникновением альянса между Европейской народной партией и "Европейскими консерваторами и реформистами" – фракцией евроскептиков", – рассуждает Стивен Форти.

Перерастёт ли популистская волна в Европе в цунами?

"Когда подобные партии приходят к власти, мы видим, что они не участвуют в решении повседневных вопросов, которые влияют на жизнь граждан,– утверждает Вероника Фуманал. – Их интересуют вопросы идентичности, а не война идеологий. Поэтому, обычно их не переизбирают: так было с Трампом, так было с Болсонару, посмотрим, удастся ли закрепиться Мелони. Ультраконсерваторы пустили корни только в таких странах, как Польша и Венгрия, где подобные убеждения нашли на самом деле глубокий отклик".