Евросоюз обсуждает миграционную реформу, Германия укрепляет рубежи

Новую, более гибкую миграционную политику, будут обсуждать в четверг министры внутренних дел ЕC на встрече в Люксембурге. Городок Айзенхюттенштадт на границе Польши и Германии - один из европейских рубежей по сдерживанию нелегальной миграции. Местные власти намерены ужесточить проверки.
Представленное Швецией компромиссное предложение предусматривает солидарность между государствами-членами в приеме беженцев и ускоренное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища на границах.
Городок Айзенхюттенштадт на границе Польши и Германии - один из европейских рубежей по сдерживанию нелегальной миграции. Местные власти намерены усилить присутствие полиции и ужесточить проверки. Официальные лица говорят о резком увеличении за последнее время числа прибывающих из Польши нелегальными маршрутами.
Если предложенное Швецией соглашение будет принято, государства-члены введут ускоренную процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища для мигрантов, явно не имеющих права на защиту, поскольку прибывают из страны, считающейся "безопасной".
Этот выходец из Сирии сейчас находится в центре приема просителей убежища в Айзенхюттенштадте:
"Я перебрался из Польши в Германию, чтобы воссоединиться с семьей, которая обосновалась в этой стране. В Сирии не осталось будущего, нет безопасности, воды и электричества", - рассказал он Euronews
По данным Pro Asyl - одной из немецких правозащитных организаций, 70 % просителей убежища в Германии получают статус защиты.
Министерство внутренних дел Германии сообщило Euronews, что "перехваченным" на границе людям всегда даётся возможность подать прошение о предоставлении убежища или защиты. За первые три месяца этого года было зарегистрировано более 4 000 несанкционированных въездов из Польши в Германию.
В Берлине заявляет, что сокращение нелегальной миграции - приоритетная задача, учитывая стремительный рост ультраправой партии AfD в опросах общественного мнения.
Ян Редман - глава христианских демократов в парламенте земли Бранденбург, где расположен Айзенхюттенштадт, считает, что местным властям надо дать право отказывать во въезде людям, которые пересекают границу.
Согласно шведскому предложению, государства-члены будут обязаны принять определенное количество просителей убежища, прибывающих в подверженную миграционному давлению страну ЕС, или, в противном случае, сделать финансовый взнос этой стране.
Обозреватели называют это "попыткой найти баланс" между средиземноморскими странами, которые хотели бы автоматического переселения в другие государства ЕС, и Венгрией и Польшей, которые не желают, чтобы им навязывали просителей убежища.
Если соглашение между 27 странами будет одобрено, оно откроет путь Европарламенту к принятию реформы до весны 2024 года.