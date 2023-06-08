Евросоюз обсуждает миграционную реформу, Германия укрепляет рубежи

Euronews

Новую, более гибкую миграционную политику, будут обсуждать в четверг министры внутренних дел ЕC на встрече в Люксембурге. Городок Айзенхюттенштадт на границе Польши и Германии - один из европейских рубежей по сдерживанию нелегальной миграции. Местные власти намерены ужесточить проверки.

Представленное Швецией компромиссное предложение предусматривает солидарность между государствами-членами в приеме беженцев и ускоренное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища на границах.

Городок Айзенхюттенштадт на границе Польши и Германии - один из европейских рубежей по сдерживанию нелегальной миграции. Местные власти намерены усилить присутствие полиции и ужесточить проверки. Официальные лица говорят о резком увеличении за последнее время числа прибывающих из Польши нелегальными маршрутами.

Если предложенное Швецией соглашение будет принято, государства-члены введут ускоренную процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища для мигрантов, явно не имеющих права на защиту, поскольку прибывают из страны, считающейся "безопасной".

Этот выходец из Сирии сейчас находится в центре приема просителей убежища в Айзенхюттенштадте:

"Я перебрался из Польши в Германию, чтобы воссоединиться с семьей, которая обосновалась в этой стране. В Сирии не осталось будущего, нет безопасности, воды и электричества", - рассказал он Euronews

По данным Pro Asyl - одной из немецких правозащитных организаций, 70 % просителей убежища в Германии получают статус защиты.

Мы определённо обеспокоены тем, что усиленное присутствие полиции не означает усиления защиты людей, а может привести к увеличению количества отказов на границе людям, имеющим право на убежище в Германии Юдит Вибке руководитель юридического отдела Pro Asyl

Министерство внутренних дел Германии сообщило Euronews, что "перехваченным" на границе людям всегда даётся возможность подать прошение о предоставлении убежища или защиты. За первые три месяца этого года было зарегистрировано более 4 000 несанкционированных въездов из Польши в Германию.

В Берлине заявляет, что сокращение нелегальной миграции - приоритетная задача, учитывая стремительный рост ультраправой партии AfD в опросах общественного мнения.

Правительство Германии утвеждает, что хочет работать с польским правительством над усилением пограничного контроля. Но ряд местных политиков требуют более жёстких мер. Они хотят, чтобы полиция имела право не пускать людей и чтобы пограничный контроль был постоянным Кристина Йовановски корреспондент Euronews во Франкфурте-на-Одере

Ян Редман - глава христианских демократов в парламенте земли Бранденбург, где расположен Айзенхюттенштадт, считает, что местным властям надо дать право отказывать во въезде людям, которые пересекают границу.

Мы не говорим о гражданах Украины. До сих пор в Польшу и Германию прибыло не так много украинцев. Пересекающие нашу границу приезжают отовсюду: из Африки, с Ближнего Востока, в частности, из Сирии, из Афганистана Ян Редман глава ХДС в парламенте Бранденбурга

Согласно шведскому предложению, государства-члены будут обязаны принять определенное количество просителей убежища, прибывающих в подверженную миграционному давлению страну ЕС, или, в противном случае, сделать финансовый взнос этой стране.

Обозреватели называют это "попыткой найти баланс" между средиземноморскими странами, которые хотели бы автоматического переселения в другие государства ЕС, и Венгрией и Польшей, которые не желают, чтобы им навязывали просителей убежища.

Германия уже 10 лет принимает беженцев и очень добра к сирийцам. Моя семья обосновалась здесь и посоветовала мне приехать. Мне понравилась Германия, я увидел, что это - красивая страна, и здесь много человечности сирийский беженец, не назвавший своё имя

Если соглашение между 27 странами будет одобрено, оно откроет путь Европарламенту к принятию реформы до весны 2024 года.